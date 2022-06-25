التسجيل tharwa education gov dz 2022 ودخول فضاء أولياء التلاميذ واستخراج كشف النقاط

صرحت وزارة التربية التعليم الوطنية المواقع التي يمكنك التسجيل بها، كي تتمكن من معرفة نقاط النتائج الخاصة بالامتحانات، مما جعل العديد يتساءل عن كيفية التسجيل tharwa education gov dz 2022، لذلك من خلال مضمون مقال اليوم سوف نقوم بتوضيح خطوات التسجيل داخل الموقع، كي يتمكن جميع الطلاب الجزائرية من الاطلاع على نقاط نتائجهم إلكترونيًا.

التسجيل tharwa education gov dz 2022

يعد موقع ثروة من أكثر المواقع الإلكترونية تميزًا، والتي طرحت من قبل وزارة التعليم الجزائرية، حيث يُمكن أولياء الأمور من الاطلاع على كافة تفاصيل النتائج والنقاط الخاصة بذويهم، فينبغي الاشتراك والتسجيل داخل المواقع الرسمية التابعة للوزارة، مثل موقع فضاء وثروة للاستفادة من خدماته المميزة، وتتلخص خطوات التسجيل فيما يلي:

لا بد من الدخول على الرابط الخاص بالموقع الرسمي فضاء الأولياء.

عليك بالضغط على أيقونة تسجيل دخول جديد في حالة اشتراكك كأول مرة.

سوف تظهر أمامك صفحة بها خانات فارغة، عليك بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بولي الأمر، وكذلك رقم المرور، ورقم الهاتف المحمول.

سوف يعرض عليك الأحكام والشروط الخاصة بالموقع، ينبغي الضغط على أيقونة موافق، حتى يتم تسجيل دخولك بنجاح.

الآن سوف تتمكن من الاطلاع على نقاط طلاب المرحلة الابتدائية والثانوية التي أتاحتها الوزارة.

كيفية استعادة كلمة المرور الخاصة بموقع ثروة التعليمي

إذا تعرض إحدى الطلاب أو أولياء الأمور لنسيان كلمة المرور الخاصة بفتح الموقع، يمكن استرجاعها مرة أخرى بخطوات سهلة، وتتلخص خطوات الاسترجاع فيما يلي:

ينبغي الدخول إلى الصفحة الرئيسية للموقع.

سوف يتطلب منك إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور، قم بإدخال البريد صحيحًا، ثم الضغط على أيقونة نسيت كلمة المرور.

سوف يتم إرسال كلمة مرور جديدة عن طريق البريد الإلكتروني، أو رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل به مسبقًا.

في ختام مقال التسجيل tharwa education gov dz 2022، قمنا بتوضيح الخطوات الواجب إتباعها لتسجيل الدخول في الموقع الخاص بجمع نقاط النتائج، كما ذكرنا أيضًا الخطوات الخاصة بفقدان كلمة المرور داخل موقع وزارة التربية والتعليم الجزائرية.