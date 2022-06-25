نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط النقل الخارجي للمعلمين وموعده وقواعد النقل الخارجي ١٤٤٣ في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط النقل الخارجي للمعلمين، وموعد النقل الخارجي ١٤٤٣، بالإضافة إلى قواعد النقل الخارجي للمعلمين ١٤٤٣، كانت وزارة التعليم العام، في المملكة العربية السعودية، قد أعلنتها منذ يومين، وذلك لكافة شاغلي الوظائف التعليمية، حيث تستهدف الوزارة الحفاظ على مستوى الكوادر البشرية، واستهداف الاستقرار المتعلق بالبيئة التعليمية داخل المملكة، وتطويرها أولا بأول، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وذلك أن النقل الخارجي للمعلمين ١٤٤٤، أحد أهم وأبرز عناصر الارتقاء بالتعليم، وقد أعلنت الوزارة عن النقل الخارجي تويتر بصفحتها الرسمية، بسبب انتشار بعض الشائعات بشأن إلغاء النقل الخارجي للمعلمين، ولكن تم نفي هذا الأمر، بالإعلان الفعلي عن رابط النقل الخارجي، عبر نظام نور الإلكتروني، وموعد النقل الخارجي للمعلمين.

موعد النقل الخارجي للمعلمين 1443

قامت وزارة التعليم العام، بإتاحة إجراءات النقل الخارجي للمعلمين السعوديين، وذلك من خلال نظام نور. بداية من يوم الخميس الموافق 24/11/1443 هجريًا، على أن تمتد فترة التقديم على إجراءات النقل. حتى يوم الأحد الموافق 25/12/1443 هجريًا. وذلك بما يضمن تكافؤ الفرص بين المعلمين. ويساعد على حفظ حقوق كافة المتقدمين، بالإضافة إلى محاولة الوزارة في تقليل عدد قوائم الانتظار. التي تكونت خلال الأعوام السابقة. وجدول مواعيد النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور 1443، هو كالتالي:

بداية التقديم 23 يونيو 2022م. انتهاء التقديم 29 يونيو 2022م. إعلان نتيجة النقل الخارجي 24 يوليو 2022م.

رابط النقل الخارجي نظام نور ١٤٤٣

يمكنك الآن الدخول إلى رابط نظام نور، واتباع بضع خطوات بسيطة. بهدف التقديم في حركة النقل الخارجي 1443، التي أطلقتها وزارة التعليم العام في السعودية، وذلك بالكيفية التالية:

ادخل أولا إلى رابط نظام نور الرسمي. وبعدها اختر “خدمة شؤون العاملين”. وبعد ذلك قم بالضغط على خيار “حركة نقل المعلم”. ثم حدد اختيارك سواء حركة النقل الداخلي أم حركة النقل الخارجي، واضغط على ما ترغب. ومن ثم املأ كافة البيانات المكتوبة أمامك في الخانات المخصصة لذلك. وبعد ذلك اضغط على إرسال طلبك.

تعديلات حركة النقل الخارجي 2022

كثيرًا ما تقوم وزارة التعليم، بعمل تعديلات على بعض الأمور الإدارية، الخاصة بالمعلمين والمعلمات. مثل الترقية في اللائحة التعليمية الجديدة، وكذلك تحديثات الحالة الوظيفية عبر نظام فارس، وغيرها الكثير من التعديلات المهمة لهم. والآن قامت الوزارة بإجراء بعض تعديلات ووضع القواعد الجديدة. في حركة النقل الخارجي وهي كالتالي: