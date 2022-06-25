بلينكين: أمريكا مستعدة لدعم أى حل دبلوماسى محتمل للصراع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح بلينكين، خلال زيارة إلى ألمانيا، حيث سيقام مؤتمر قمة G7 يومى 26 و28 يونيو: "نحن على استعداد لدعم أى حل دبلوماسى محتمل (للنزاع فى أوكرانيا)، ومع ذلك، نعتقد أن روسيا لم تظهر أى اهتمام بهذا".

كما أكد وزير الخارجية الأمريكى أن واشنطن "ستواصل مناقشة استراتيجية التسوية الدبلوماسية لهذا الصراع مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة"، مع تعزيز القدرة الدفاعية للجيش الأوكراني، ونتيجة لذلك، موقف كييف فى المفاوضات مع روسيا.