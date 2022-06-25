البنتاجون: روسيا تحاول وقف تدفق الأسلحة لأوكرانيا دون جدوى

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول دفاعى أمريكى بارز إن روسيا تحاول دون جدوى اعتراض سبيل الأسلحة الغربية التى تتدفق إلى أوكرانيا بما يشمل أنظمة صواريخ أبعد مدى تأمل كييف أنها ستكون حاسمة فى ميدان المعركة.





وهون المسؤول من شأن التقدم الذى حققته روسيا فى أوكرانيا وقال إن انسحاب أوكرانيا من سيفيرودونيتسك سيسمح لقواتها باتخاذ مواقع دفاعية أفضل.

وقال المسؤول الذى طلب عدم ذكر اسمه "تراجع القوات المسلحة الأوكرانية من سيفيرودونيتسك يجعلها فى وضع يتيح لها الدفاع عن نفسها بشكل أفضل".

من جهة أخرى، قال حاكم إقليمى فى أوكرانيا إن كييف تعمل على سحب قواتها من مدينة سيفيرودونيتسك المدمرة بعد أسابيع من القصف والقتال فى الشوارع، فى خطوة ستمثل نصرا كبيرا لروسيا التى تكثف هجومها فى الشرق.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية احتلت بالكامل بلدة تبعد نحو عشرة كيلومترات جنوبا فى الوقت الذى اقتربت فيه من السيطرة على آخر المناطق الخاضعة لأوكرانيا فى لوجانسك.

وقالت موسكو إن قواتها تطوق نحو ألفى جندى أوكرانى فى المنطقة.

من جهته، قلل وزير الخارجية الأوكرانى من أهمية خسارة بلاده المحتملة لمزيد من الأراضى فى دونباس.

وقال دميترو كوليبا فى مقابلة مع صحيفة كورييرى ديلا سيرا الإيطالية "أراد بوتين احتلال دونباس بحلول التاسع من مايو. نحن فى 24 يونيو وما زلنا نقاتل هناك. الانسحاب من بعض الأراضى لا يعنى خسارة الحرب على الإطلاق".

وبشأن إمكانية عقد أى محادثات سلام قريبا، بدا كوليبا متشائما حول احتمال حدوث ذلك.

وتابع قائلا "انتصارنا العسكرى وحده هو ما سيقنع روسيا بالانخراط فى مفاوضات سلام جادة. السلاح هو من سيؤمن المسار الدبلوماسي".