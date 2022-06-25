إطلاق نار فى أوسلو بالنرويج ومقتل شخصين وإصابة آخرين

جدة - نرمين السيد - وقالت محطة إن.أر.كيه ووسائل إعلام محلية أخرى إن إطلاق النار وقع فى حانة لندن، وهى حانة شهيرة للمثليين وملهى ليلى فى وسط المدينة. وأضافت الشرطة أنه اعتقال مشتبه به فى مكان قريب. ولم يعرف على الفور الدافع وراء الهجوم. وقالت شرطة أوسلو على تويتر "تأكد مقتل شخصين". وقالت الشرطة للصحفيين فى مكان الحادث إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة.

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