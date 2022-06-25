نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العد التنازلي لعيد الاضحى 2022 كم باقي على عيد الأضحى 1443 السعودية حسب أعلان وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة العد التنازلي لعيد الاضحى 2022 كم باقي علي موعد عيد الاضحي المبارك 1443 من أكثر الاستفسارات التي يطرحها الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وخاصة مع اقتراب نهاية شهر ذو القعدة 1443، فقد بدأ العد التنازلي لقدوم أول أيام عيد الأضحى المبارك.

مع بدء العد التنازلي لإعلان غرة شهر ذو الحجة 1443 بات السؤال الأكثر استفسار كم يوم إجازة عيد الأضحى المبارك، ومتى موعد عودة الموظفين بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي والبنوك، لذلك سوف نوضح بدء العد التنازلي لعيد الاضحي 2022 وكم باقي على موعد عيد الأضحى 1443 بالأيام والساعات.

العد التنازلي لعيد الاضحى 2022

من خلال التقويم الهجري والدورة القمرية يمكن اعتماد العديد من الدول على تحديد موعد عيد الأضحى المبارك، فمن المحتمل؛ أن يكن موعد أول أيام عيد الأضحى في 9/7/2022 الموافق العاشر من ذو الحجة 1443، وبالتالي فإن وقفة عرفات تكون في 8 يونيو 2022 الموافق 9 ذو الحجة 1443. وبذلك يفصلنا عن موعد أول أيام العيد 13 يوم.

كم باقي على عيد الاضحي 1443 السعودية

من خلال العد التنازلي لموعد أول أيام عيد الاضحي المبارك يمكنك معرفته من خلال موقع ثقفني حيث يتبقى على العيد التالي:

موعد عيد الأضحى فلكياً العد التنازلي لعيد الاضحي 2022

من المتوقع يتوافق أول أيام عيد الأضحى بالمملكة العربية السعودية في يوم 9 من شهر يوليو 2022، وبذلك يكون العيد بالهجري 10 ذو الحجة 1443 وسيتم إعلان التاريخ فلكيًا بعد رؤية هلال أول أيام ذي الحجة والتي من المترقب إن تكن في يوم 30 ذي القعدة.

كم باقي على إجازة عيد الاضحي 1443 في السعودية

من الجدير بالذكر أن العطلات الرسمية بالمملكة العربية السعودية تختلف حسب اختلاف طبيعة العمل بالقطاعات سواء كان قطاع حكومي أو خاص غير ربحي، بالإضافة إلى ذلك نظام العمل بالسعودية عمد إلى تحديد إجازة عيد الأضحى لجميع العمال والموظفين، وجاءت مواعيد العطلات على النحو التالي:

إجازة القطاع الحكومي، تبدأ إجازة القطاع الحكومي في السعودية في 4 يوليو 2022 م وتنتهي في آخر أيام التشريق وتحديداً آخر أيام عيد الأضحى.

إجازة القطاع الخاص، تبدأ إجازة القطاع الخاص في السعودية يوم عرفة، وتنتهي مع نهاية آخر أيام التشريق.

عطلة البنوك، تبدأ إجازة عيد الأضحى في ضفاف المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء 6 يوليو 2022، وحتى الأربعاء 13 يوليو 2022 م.

اجازة تداول السعودية 1443

كشفت تداول السعودية أن عطلة عيد الأضحى التي تصادف يوم الأربعاء الموافق 7 ذو الحجة 1443، مشيرة إلى أن التبادلات ستكتمل نهاية يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022 ، بشرط أن تكون العودة من الإجازة واستأنف العمل في نهاية يوم 13 ذو الحجة 1443.

أما عن إجازة البنوك السعودية، تبدأ العطلة في 7 ذي الحجة 1443، الموافق 8 يوليو 2022 على أن تستمر العطلة حتى اليوم الرابع عشر من شهر ذو الحجة 1443، الموافق 13 يوليو 2022.