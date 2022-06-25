بوتين عن مخاوف العالم من أزمة الغذاء: إذا لم يكن لديهم خبز فليأكلوا الكعك

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن الغرب يزعزع بشكل ساخر استقرار الإنتاج الزراعى العالمي، مقارنا الغرب بمارى أنطوانيت التى نصحت مواطنيها الجياع الذين ليس لديهم خبز، بأكل الكعك.





واقتبس بوتين المقولة الشهيرة لملكة فرنسا - "إذا لم يكن لديهم خبز، فليأكلوا الكعك"، متحدثا عن موقف الغرب من أزمة الغذاء.

وقال بوتين: "فى رأيي، يرجع الفضل إلى الملكة الفرنسية مارى أنطوانيت فى حقيقة أنها، وهى تنظر من نافذة قصرها إلى حشد من المواطنين الجياع المضربين، قالت ذات مرة بلا مبالاة: "حسنا، إذا لم يكن لديهم خبز، فليأكلوا الكعك". بهذه السخرية الآن، تتعامل بعض الدول الغربية، التى تزعزع الإنتاج العالمى للمنتجات الزراعية، مع قضايا من هذا النوع من خلال فرض قيود، على سبيل المثال، على توريد الأسمدة الروسية والبيلاروسية، مما يجعل من الصعب تصدير الحبوب الروسية إلى الأسواق العالمية".

كما أشار الرئيس إلى أنه من المتوقع أن تجنى روسيا محصولا جيدا من الحبوب، وأن البلاد ستكون قادرة على توفير 50 ​​مليون طن من الحبوب للأسواق العالمية. كما أشار بوتين إلى أن روسيا لا تعرقل تصدير الحبوب الأوكرانية.