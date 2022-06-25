نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الصف الثاني عشر 2022 الكويت إستعلام بالرقم المدني للحصول على نتيجة الطالب في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الثاني عشر، يستعد العديد من طلاب الصف الثاني عشر في دولة الكويت للكشف عن نتائجهم من خلال خدمات الإستعلام التي يوفرها المربع الإلكتروني بالرقم المدني وهو الذي نستعرضه هنا بالتفصيل.

نتائج الصف الثاني عشر 2022

يقدم المربع الإلكتروني، التابع لوزارة التربية في الكويت، الوصول الى نتائج الطلاب عن طريق خدمة الإستعلام وهي التي تسمح بعرض نتائج أي طالبّ بإستخدام الرقم المدني له، ويترقب الطلاب صدور نتائج الثاني عشر خاصة بعد اسدال الستار من قبل وزارة التربية والتعليم عن نتائج الثاني عشر يوم أمس فيما تتجه الأنظار لنتائج الثانوية العامة التي تصدر يوم غدٍ الأحد.

رابط نتائج الثاني عشر بالرقم المدني مدينة الكويت

الرابط المخصص لنتائج الطلاب بالرقم المدني مدينة الكويت قم بالنقر عليه، حيث يسمح هذا الرابط بالكشف عن نتيجة الثاني عشر في دولة الكويت ومدنها، اضغط على الرابط المباشر لخدمة استعلام النتيجة ثم أدخل الرقم المدني وفي مستطيل البحث اضغط على بحث، ويوفر نفس الرابط نتائج جميع الطلاب بمختلف مستوياتهم بالنقر على قائمة الطلاب من موقع التربية ثم أخيار أيقونة نتائج الطلبة وهكذا يتم الاطلاع على نتيجة الثاني عشر بالرقم المدني كما ذُكر.

جدير بالذكر ان نتائج الطلاب kw تندرج ضمن أكثر من خدمة متعددة للقيام بالاستعلام عن النتيجة وهي موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني وكذلك من خلال التطبيق الحكومي الموحد أسهل.