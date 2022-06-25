مزايا مؤسسة التقاعد العامة وقرض شخصي من مؤسسة التقاعد

المؤسسة العامة للتقاعد للمستفيدين بالمملكة يقدم قرض شخصي من مؤسسة معاشات التقاعد، حيث أن مؤسسة التقاعد تقدم العديد من الخدمات المختلفة الهامة داخل المملكة التي تقدم خدمات مصرفية مهمة لجميع المواطنين السعوديين المتقاعدين، حيث أن نقوم من خلال موقع ثقفني بتوضيح المزايا الممكنة للمواطنين السعوديين من خلال مؤسسة التقاعد العامة، وهذا لاستقلالها المالي المقدم والإداري، وهذا يكون تابع وزارة الخدمة المدنية السعودية، الخدمات المصرفية الإلكترونية الهامة المقدمة للتمويل الشخصي من خلال مؤسسة التقاعد، وهذا التمويل بشكل المستمر، وأضاف إلى ذلك المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بتقديم المساعدات المالية لجميع المتقاعدين لكي يتم مساعدتهم على حياتهم وهذا في حالة المتقاعد بلغ سن التقاعد .

قرض شخصي من مؤسسة التقاعد :

المواطنين السعوديين المتقاعدين بالمملكة يريدون معرفة جهات توفر لهم قروض شخصية للمتقاعدين بالمملكة، ولذلك الهيئة المؤسسة، وهذا فيما تقدم من القروض الشخصية من مؤسسة التقاعد، بناءا على ذلك توفير التمويل الشخصي للمتقاعدين وهذا دون الحاجة إلى تحويل راتب وتمويلات أخرى، بالإضافة إلى ذلك أن نقوم بتوضيح المميزات المقدمة من قبل مؤسسة التقاعد، وبناءا على ذلك سوف يتم توفير سكن خاص للمتقاعدين العاملين داخل السعودية، وتقديم الخدمات الشخصية للتمويل للسعوديين وغير السعوديين أيضاً.

مميزات مؤسسة التقاعد :

المؤسسة تقوم بتوفير سكن مناسب لموظفي الدولة والمتقاعدين عن العمل. زيادة عدد المستفيدين من المؤسسة، وبناءا على ذلك يؤدي إلى سهولة الإجراءات والأوراق المطلوبة. يقوم المستفيد بتسجيل العقار عن طريق تطبيق آلية الرهن. تقديم هامش ربح قليل للغاية من خلال مؤسسة التقاعد العامة. مؤسسة التقاعد توفير مبلغ مالي ثابت للأقساط الشهرية. سوف يتم فترة السداد للقرض تصل إلى 30 عاماً. قدرة المقترض على اختيار أي بنك لكي يتم سداد القسط الشهري. توفير فترة سداد للمستفيد من 6 أشهر حتى 12 شهراً.

شروط قرض مؤسسة التقاعد :