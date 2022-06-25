نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي خبز التورتيلا بخطوات سهلة وبسيطة وفي 10 دقائق في المقال التالي

طريقة عمل خبز التورتيلا، خبز التورتيلا يعتبر من أرقى أنواع الخبز في المطابخ المكسيكية والأمريكية، ومطابخ دول العالم، لأنه يستخدم في تحضير أروع وأشهى السندوتشات التي يعشقها الكثير من الأشخاص، مثل فاهيتا وشاورما اللحم وغيرهم من السندوتشات الرائعة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم صنع خبز التورتيلا. طريقة عمل خبز التورتيلا مكونات خبز التورتيلا ٦ كؤوس صغيرة من الدقيق.

كوبان صغيران من الماء.

تسعة جرام من السكر.

٦٠ جرام من زيت الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح. طريقة تحضير خبز التورتيلا ادمجي الدقيق بعد نخله جيدا مع مقدار زيت الذرة، والملح، ثم ادمجيهم بالملعقة الخشبية لمدة ٧ دقائق.

ثم اسكبي زيت الذرة إلى مزيج الدقيق المنخول، ثم قلبيهم بشكل جيدا، حتى تحصلي على عجينة لينة، ثم اتركيها جانبا لمدة ربع ساعة، حتى ترتاح.

بعد ذلك قومي بتقسيم العجينة إلى عشر كرات، ثم افردي العجين بواسطة الشوبك، حتى تحصلي على دوائر عجين ذات سمك رقيق.

بعد ذلك ضعي مقلاة كبيرة الحجم على نار منخفضة، واتركيها حتى تسخن وضعي بها دوائر العجين واحدة تلو الأخرى، حتى يصبح خبز التورتيلا جاهز للحشو. طريقة عمل خبز التورتيلا بحشو الدجاج والفلفل الرومي المكونات نصف كيلو من خبز التورتيلا الجاهز.

١٣٠ جرام من شرائح الدجاج الرفيعة.

بصلة متوسطة الحجم.

عشرة جرام من اللبن السائل.

ليمونة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

٢ ملعقة صغيرة من الزبدة.

١٦ جرام من الصويا صوص.

كوب صغير من شرائح الفلفل الرومي.

١/٢ كوب كبير من الجبنة الكرافت.

كأس صغير من الجبنة الموزاريلا. طريقة تحضير خبز التورتيلا بحشو الدجاج والفلفل الرومي أولاً ضيفي اللبن السائل والفلفل الأسود، والملح، والثوم إلى شرائح الدجاج، ثم قلبيهم واتركيهم جانبا لمدة ١٢٠ دقيقة، حتى تتبل الدجاج.

بعد ذلك اسكبي الزبدة في وعاء حراري، ثم ضيفي إليها زيت الذرة وضعيهم على النار، ثم ضيفي إليهم البصلة بعد بشرها واتركيها حتى تذبل.

بعد ذلك ضيفي خليط اللبن السائل وشرائح الدجاج إلى البصل، ثم اتركيهم على النار حتى تنضج شرائح الدجاج تماما، ثم ضيفي إليها باقي المكونات وقلبيهم.

ثم اتركي خليط الفلفل الرومي والدجاج على النار لمدة ٥ دقائق، ثم وزعي الخليط على خبز التورتيلا، ثم وزعي فوقه الجبن ولفي الخبز جيدا.

بعد ذلك قومي بوضع خبز التورتيلا بحشو الدجاج والفلفل الرومي في الفرن لمدة خمس دقائق، حتى يصبح جاهز للتناول. عمر شويل - جدة اعملي خبز التورتيلا بخطوات سهلة وبسيطة وفي 10 دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعملي خبز التورتيلا بخطوات سهلة وبسيطة وفي 10 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.