سلم رواتب الأمن البيئي السعودي 2022 .. الشروط وأماكن العمل والمؤهلات المطلوبة

تعد قوات الأمن البيئي إحدى القطاعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وهي الجهة المنوط بها الحفاظ على البيئة، وحماية الحياة البيئية بالمملكة، ومنها المحميات والمتنزهات وغيرها من الأماكن، فضلًا عن مكافحة انتهاكات الحياة الفطرية، وحماية الموارد البحرية، ومراقبة الجوانب البيولوجية وضبط المخالفات البيئية وحماية الغابات ومكافحة أي انتهاكات لقوانين الحماية البيئية وتقديم الدعم للمديرية العامة لحماية البيئة ومراقبتها في مختلف مناطق المملكة، ونوضح في تقريرنا التالي سلم رواتب الأمن البيئي السعودي 2022 وشروط الإلتحاق به وأماكن العمل المتاحة والمؤهلات للعمل في الأمن البيئي وموضوعات أخرى ذات صلة .

شروط التسجيل في الأمن البيئي

يجب على من يتقدم للتسجيل في وظائف الأمن البيئي، أن تتوفر فيه الشروط التالية :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ونشأ في المملكة، ويستثنى من نشأ خارج المملكة خلال خدمة والده في الخارج .

أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

في حال حصول المتقدم على شهادة من خارج المملكة، يجب أن يتم اعتمادها وتصديقها من وزارة التعليم السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا .

أن يكون حسن السيرة والسلوك .

ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أحد الجرائم المخلة بالأمانة أو الشرف.

ألا يكون متزوجًا من امرأة أجنبية.

ألا يكون قد فُصل من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية.

ألا يكون قد سبق تعيينه في أحد الوظائف التي تخضع لنظام الخدمة العسكرية.

ألا يكون المتقدم عاملًا في أحد الوظائف الحكومية.

أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات المتعلقة بالتوظيف.

سلم رواتب الأمن البيئي البيئي السعودي 2022

تم وضع سلم لرواتب منسوبي الأمن البيئي السعودي، وشمل ما يتقاضاه كل من يشغل درجة عسكرية بداية من جندي وحتى رئيس رقباء، وجاءت رواتب الأمن البيئي على النحو الآتي :

يتراوح راتب الجندي من 3220 ريال – إلى 5040 ريال سعودي .

يتراوح راتب الجندي الأول من 3395 ريال – إلى 5425 ريال سعودي .

يتراوح راتب العريف من 3765 ريال – إلى 6215 ريال سعودي .

يتراوح راتب وكيل رقيب من 4455 ريال – إلى 7395 ريال سعودي .

يتراوح راتب رقيب من 5260 ريال – إلى 8760 ريال سعودي .

يتراوح راتب رقيب أول من 6180 ريال – إلى 10380 ريال سعودي .

يتراوح راتب رئيس رقباء من 7215 ريال – إلى 12255 ريال سعودي .

أماكن تعيين الأمن البيئي

تم تحديد عدد من الأماكن التي يتم تعيين منسوبي الأمن البيئي في مختلف المناطق في المملكة العربية السعودية، وهي على النحو الآتي :

المدن والمجتمعات الحضرية والمتنزهات.

السواحل والمحميات.

الغابات والمتنزهات البرية.

المؤهلات المطلوبة في الأمن البيئي

يعلن الأمن البيئي عن عدد من الوظائف الشاغرة من فترة إلى أخرى، وتتفاوت المؤهلات المطلوبة لكل رتبة، وجاءت على النحو الآتي :