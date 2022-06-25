قامت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة بإطلاق العديد من المنصات الإلكترونية بهدف تعزيز مستوي المعاملات الحكومية السعودية، ولتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحويل المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية، وطبقًا لذلك أطلقت الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الخارجية السعودية، منصة إنجاز لخدمات التأشيرات الإلكترونية، والتي تقوم بتوفير الكثير من الخدمات لمواطني المملكة العربية والمقيمين بها، كما تقوم بتقديم خدماتها للقطاعات والمنظمات المختلفة في المملكة العربية.

طريقة التسجيل في منصة إنجاز لخدمات التأشيرات الإلكترونية

تعد منصة إنجاز أحد أهم المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وتقوم المنصة بتقديم مئات الخدمات لمواطني المملكة والمقيمين بها، وتختص المنصة بتقديم خدمات التأشيرات طبقًا لاعتمادها من وزارة الخارجية السعودية، كما توفر المنصة العديد من الخدمات لمقيمي المملكة بشرط أن يمتلك المقيم إقامة غير منتهية، وطبقًا للشروط التي حددتها وزارة الخارجية السعودية والتي أعلنت عنها المنصة، ويتم تسجيل الدخول في المنصة للاستعلام عن الخدمات المتنوعة من خلال التالي:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمية لمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية إنجاز من خلال الرابط الذي أطلقته وزارة الخارجية السعودية. يتم تسجيل الدخول في المنصة من خلال كتابة اسم المستخدم. كتابة كلمة المرور الخاصة بحساب المستفيد. يتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول تحتوي رمز تحقق. قم بكتابة رمز التحقق في المكان المخصص له. قم بالضغط على التبويب دخول. يتم فتح الصفحة الرئيسية للموقع والتي تحتوي على العديد من الخدمات الإلكترونية. قم بتحديد الخدمة المراد الحصول عليها.

طريقة الاستعلام عن التأشيرة برقم الهوية

تسمح منصة إنجاز لخدمات التأشيرات في المملكة العربية السعودية، بحصول مواطني المملكة العربية والمقيمين بها على العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتأشيرات، بدون الحاجة إلى زيارة المستفيد للمقر الرئيسي لوزارة الخارجية السعودية أو أحد الجهات الحكومية التابعة لها، ويمكن لمواطني المملكة ومقيميها الاستعلام عن التأشيرة الخاصة بهم من خلال كتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، عبر اتباع الخطوات التالية: