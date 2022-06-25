وزير الدفاع الأوكرانى: الغرب لم يقرر بعد تسليمنا دبابات وطائرات حديثة

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الدفاع الأوكرانى أليكسى ريزنيكوف أن أوكرانيا تواصل الجهود لإقناع الغرب بتزويدها بأسلحة حديثة، لكن الدول الغربية لم تتخذ بعد قرارا بتوريد دبابات وطائرات حديثة لأوكرانيا.





وقال ريزنيكوف فى حديث للتلفزيون الأوكراني، يوم الجمعة، إن "هناك قرارات مبدئية لم تتخذ بعد. وهى متعلقة بالدبابات والطائرات الحديثة. وهذه المسألة نواصل مناقشتها مع الشركاء وإقناعهم بأن ذلك ضرورى أيضا".

وأضاف أن "القرار السياسى بشأن تسليمنا دبابات وطائرات حديثة لم يتخذ بعد".

وأشار مع ذلك إلى أن هناك "قرارات جيدة كثيرة" بشأن المسائل الأخرى، بما فيها برامج التدريب للعسكريين الأوكرانيين.

وأضاف ريزنيكوف أنه سيتم أيضا تعزيز قدرات الأسطول الأوكرانى وستحصل اقوات الأوكرانية على المزيد من راجمات الصواريخ.