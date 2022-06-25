الدفاع الروسية تعلن السيطرة على منطقتين فى لوجانسك

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إتمام السيطرة على منطقتى جورسكويه وزولوتويه بالقرب من ليسيتشانسك، على يد القوات الروسية وقوات لوجانسك.





وقال كوناشينكوف حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة، "أكمل التجمع الجنوبى للقوات تحت قيادة الجنرال سوروفيكين هزيمة التجمع المحاصر للقوات المسلحة الأوكرانية فى مرجل جورسكى. وحررت القوات الروسية ووحدات القوات الشعبية التابعة للوجانسك منطقتى غورسكويه وزولوتويه". فى الوقت ذاته، قال كوناشينكوف إن وحدات من مجموعة الوسط قامت "بتحرير 11 منطقة سكنية فى خمسة أيام، أكبرها لوسكوتوفكا، ميرنايا دولينا وأوستينوفكا".

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