موسكو: قرار أمريكا فرض رسوم على الأسمدة سيؤدى لارتفاع أسعار الغذاء

جدة - نرمين السيد - أعرب السفير الروسى لدى واشنطن أناتولى أنتونوف، عن قلق موسكو من قرار الولايات المتحدة فرض رسوم على الأسمدة الروسية، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستؤدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.





وقال أنتونوف -فى تعليق نشر على قناة "تيليجرام" الخاصة بالسفارة حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة- "إن تصرفات واشنطن تثير قلق بلادنا، المهتمة بتعزيز الأمن الغذائى العالمى، ومرة ​​أخرى، يبدو أن التأكيدات الأمريكية بالالتزام بتحقيق الاستقرار فى سوق الصناعات الزراعية العالمية مجرد وهم". وأضاف: "تحاول الدول الغربية إقناع المجتمع الدولى بأن القيود لا تنطبق على صادراتنا الزراعية، وفى الوقت نفسه، تتخذ خطوات تؤدى، على الأقل، إلى مزيد من الزيادات فى الأسعار. نتيجة لذلك، يعانى السكان والأعمال التجارية، بما فى ذلك الأمريكيين". وشدد الدبلوماسى على أن شركات الكيماويات الروسية كانت وتعتزم أن تظل موردا موثوقا به لمنتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية.

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