وزير الخارجية الأمريكى: مطلب روسيا بتفتيش كل سفينة أوكرانية «أمر غير منطقى»

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن فى تصريحات صحفية من ألمانيا نقلتها قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة- إن أوكرانيا بحاجة إلى تأكيدات بأن موانئها ستكون "فى مأمن من السفن الروسية المحتملة".

وأضاف الوزير الأمريكى "بأى حق أو بأى منطقٍ تُصِرُّ روسيا على تفتيش السفن ذات السيادة الأوكرانية التى تغادر الموانئ الأوكرانية متجهة إلى بلدان أخرى؟".

وشدد على أن الأوكرانيين يجب أن يثقوا فى أن القيام بأى شئ من شأنه أن يسمح لسفنهم بالخروج من الميناء لن يستغل من جانب الروس.