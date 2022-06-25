العالم اليوم - 8 نجوم على أبواب الرحيل.. أيام فاصلة في الزمالك

انتم الان تتابعون خبر 8 نجوم على أبواب الرحيل.. أيام فاصلة في الزمالك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 يونيو 2022 12:21 صباحاً - يترقب الجميع في نادي الزمالك المصري يوم 30 يونيو الجاري، الذي سيشهد انتهاء رحلة 8 لاعبين في صفوف الفريق الأول بنهاية عقودهم مع الفريق.

النادي الأبيض طالب اللاعبين بالبقاء حتى انتهاء الموسم في مصر يوم 30 أغسطس المقبل، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض.

الموقف يشير إلى أن الفترة المقبلة وخاصة ما بعد 30 يونيو ستشهد جدلا واسعا في الكرة المصرية، حيث يتمسك الزمالك بلاعبيه حتى انتهاء الموسم، ويرغب اللاعبين في الرحيل بانتهاء العقد بنهاية الشهر الجاري مالم يحصلون على عروض جيدة من ناديهم الأبيض للتجديد.

موقف مشابه

في صيف 2021 امتد الموسم المصري إلى ما بعد شهر يونيو، ليقرر الدولي التونسي فرجاني ساسي الرحيل عن الزمالك يوم 30 يونيو موعد انتهاء المواسم في عقود اللاعبين، ليحق له الالتحاق بفريق آخر.

الزمالك رفض رحيل ساسي وتمسك ببقاء اللاعب لحين نهاية الموسم وليس لحين انتهاء العقد، لكن الدولي التونسي رحل إلى الدحيل القطري دون أي أزمات قانونية، ليصبح فيما بعد مثالا للاعبي الدوري المصري الذين يريدون الرحيل في موعد الانتقالات أول يوليو، دون الحاجة للبقاء حتى أول سبتمبر حيث يكون القيد قد أغلق في معظم الدوريات الأخرى.

الثمانية

ويحق لثمانية لاعبين في صفوف نادي الزمالك الرحيل عن الفريق بانتهاء عقودهم هذا الصيف، وهم: الحارس محمد أبو جبل، وثنائي الوسط طارق حامد ومحمد أشرف "روقا"، والظهير الأيمن حازم إمام، والثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، وثنائي الهجوم عمر السعيد ورزاق سيسيه.

الزمالك كان قد أعلن رحيل اللاعبين الذين تنتهي عقودهم لعدم حضورهم جلسات التفاوض من أجل التجديد، ليكون ذلك بمثابة فرصة للاعبين من أجل البحث عن عروض أخرى في ظل تجميد المفاوضات مع ناديهم الحالي.

ويتخوف الجهاز الفني في نادي الزمالك من يوم 30 يونيو الجاري الذي يعد كابوسا يتمثل في رحيل اللاعبين الثمانية أو أغلبهم، لأن غيابهم عن الفريق في آخر شهرين ببطولة الدوري سيتسبب في خلل فني بالفريق، خاصة وأن أغلب اللاعبين الثمانية ضمن الأعمدة الأساسية للفريق.

ومن جانبه قال محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق في حديث لموقع "دوت الخليج" إن إدارة النادي الأبيض تعرف ما يتعين عليها فعله في ملف تجديد العقود أو استبدال أولئك اللاعبين بصفقات جديدة.

وأضاف أبو رجيلة: "الجهاز الفني هو صاحب القرار في تجديد عقود اللاعبين إذا كانت هناك حاجة فنية لهم، أو السماح لهم بالرحيل إذا لم يكونوا ضمن خططه في المواسم المقبلة".

وأتم أبو رجيلة: "يجب أن يشارك الثمانية مع الفريق وفي التدريبات حتى آخر يوم في عقودهم، هذا هو الاحتراف، ورأينا بالفعل عددا منهم يشارك بانتظام ويتألق مع الفريق في الفترة الماضية".ش