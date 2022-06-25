العالم اليوم - جوزيب بوريل يزور طهران وباريس تدعو إيران لـ"اغتنام الفرصة"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 يونيو 2022 12:21 صباحاً - حثت فرنسا إيران على الاستفادة من زيارة جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى طهران لمحاولة التوصل إلى اتفاق نووي ما دام ذلك ممكنا.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية "نحن مستعدون للتوصل إلى تفاهم نهائي بشأن هذا الاتفاق ونحث إيران على اغتنام هذه الفرصة الدبلوماسية لإتمام الأمر الآن بينما لا يزال ذلك ممكنا".

وسيزور بوريل إيران هذا الأسبوع في محاولة لحث طهران على التوصل لتفاهم بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة لكنها تسعى الآن لإنقاذه.