الصين تدعو إلى دعم الدور التنسيقى للأمم المتحدة فى التعاون الإنمائى العالمى

جدة - نرمين السيد - وقال شى فى الحوار رفيع المستوى حول التنمية العالمية الذى عقد افتراضيا، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) إنه يتعين على الدول تشجيع القطاعات الصناعية والتجارية والمنظمات الاجتماعية ووسائل الإعلام ومراكز الفكر، على المشاركة فى التعاون الإنمائى العالمى.

وشدد الرئيس الصينى، على وضع التنمية فى صميم جدول الأعمال الدولى، خلال الحوار رفيع المستوى حول التنمية العالمية، داعيًا إلى تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، وبناء توافق سياسى على أن التنمية تحظى بتقدير جميع الشعوب وأن جميع الدول تسعى معًا إلى التعاون.

وتابع شى، أن جائحة (كوفيد-19) قوضت مكاسب التنمية العالمية خلال الأعوام الماضية، ويواجه تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة رياحًا معاكسة، مضيفًا أن الفجوة بين الشمال والجنوب تواصل الاتساع، ويواجه أمن الغذاء والطاقة أزمات.

وأضاف أن بعض الدول التى تشكل "ساحات صغيرة بأسوار عالية" تقوم بتسييس وتهميش التنمية، من خلال فرض عقوبات قصوى وخلق انقسامات ومواجهات عمدًا، وفى الوقت نفسه، لدى شعوب العالم تطلعات أقوى للسلام والتنمية والتعاون، والأسواق الناشئة والدول النامية عازمة بقوة على البقاء متحدة والسعى إلى تعزيز الذات.

كما دعا الرئيس الصينى إلى تسريع نقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة، وقال إنه يجب أيضًا بذل الجهود لتعزيز الابتكار العلمى والتكنولوجى، فضلا عن الابتكار المؤسسى، ودفع الصناعات الحديثة، وسد الفجوة الرقمية، وتسريع التحول منخفض الكربون، من أجل تحقيق تنمية عالمية أقوى وأكثر اخضرارًا وصحة.

وأكد "شى" أن التنمية المستمرة هى الوسيلة الوحيدة لتحقيق حلم الشعب بحياة أفضل وتحقيق الاستقرار الاجتماعى.

وقال إن هذا وقت ملئ بالتحديات، كما أنه ملئ بالآمال، مضيفا أنه يتعين علينا الاعتراف بالاتجاه السائد فى العالم، وتعزيز الثقة، والعمل بوحدة وتصميم على تعزيز التنمية العالمية.

ودعا الرئيس الصينى إلى بذل جهود مشتركة لتعزيز شراكة التنمية العالمية، قائلاً إنه يتعين على الدول المتقدمة الوفاء بالتزاماتها، ويتعين على الدول النامية تعميق التعاون، كما يتعين على الجنوب والشمال أن يلتقيا فى منتصف الطريق، مشيرًا إلى أنه لا ينبغى ترك أى دولة أو فرد وراء الركب.