«الصحة الأمريكية»: قرار إلغاء قانون الحق فى الإجهاض غير معقول

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن بيسيرا قوله إن "الإجهاض جزء أصيل من الرعاية الصحية"، مضيفا أنه "يجب أن يكون للمرضى الحق فى اتخاذ قرارات بشأن رعايتهم الصحية والاستقلالية فى أجسادهم".

وشدد بيسيرا على أنه دعم الحقوق الإنجابية كعضو فى الكونجرس وكمدع عام لولاية كاليفورنيا.

يأتى ذلك بعدما أعانت المحكمة العليا الأمريكية فى وقت سابق إلغاء قانون الحق فى الإجهاض.