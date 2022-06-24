مجموعة الدعم الدولية تحث الأطراف اللبنانية على تشكيل حكومة فى أسرع وقت

جدة - نرمين السيد - حثت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الأطراف اللبنانية المعنية والسلطات التنفيذية والتشريعية على العمل بسرعة على تشكيل حكومة تستطيع تنفيذ إصلاحات مهمة ومؤجلة فى أقرب وقت من أجل تخفيف معاناة الشعب اللبنانى.





وأكدت مجموعة الدعم الدولية، فى بيان لها اليوم، على أهمية الالتزام بالمهل الدستورية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها المحدد، داعية السلطات على وجه الخصوص الإيفاء بالالتزامات التى تم التعهد بها فى الاتفاق الذى أبرم على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولى فى 7 أبريل الماضى، بما فى ذلك إقرار قوانين الموازنة ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال والسرية المصرفية وتنظيم القطاع المصرفى، بالإضافة إلى قرارات الحكومة والمصرف المركزى بشأن تنظيم القطاع المصرفى وتوحيد أسعار الصرف، بهدف إرساء أسس متينة للإغاثة الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق التعافى المستدام للبنان.

وشددت المجموعة، على أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هى من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولى بدعم من المانحين الدوليين، مؤكدة أن لبنان لا يستطيع تحمل الشلل السياسى، نظرا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية القاسية التى يواجهونها، موضحة استمرار مجموعة الدعم الدولية بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.

وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وايطاليا والاتحاد الروسى والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية، حيث تم إطلاقها فى سبتمبر عام 2013 من قبل أمين عام الأمم المتحدة والرئيس اللبنانى السابق ميشال سليمان من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته وتحديدا من أجل تشجيع الدعم للجيش اللبنانى واللاجئين السوريين فى لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة والبرامج الحكومية والخدمات العامة التى تأثرت بالأزمة السورية.