إصابة 131 فلسطينياً في مواجهات مع الاحتلال

إصابة 131 فلسطينياً في مواجهات مع الاحتلالأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مساء الجمعة، عن إصابة نحو 131 مواطناً فلسطينياً، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني، شمال الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" عن الجمعية، في بيان لها، القول: إن طواقمها تعاملت مع 131 إصابة، بينها 9 بالرصاص المعدني، ومسعف متطوع أُصيب بقنبلة غاز في الوجه؛ وإصابة 4 مواطنين جراء السقوط؛ و117 بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأشارت إلى أن ذلك، جاء خلال تفريق قوات الاحتلال، مسيرات منددة بالاستيطان في مواقع متفرقة في شمال الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان، بأن جيش الاحتلال استخدم الرصاص المعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق مسيرات منددة بالاستيطان في بلدات بيت دَجن شرقي نابلس، وبيتا، وقريوت، جنوبي المدينة، وكفر قدّوم شرقي قلقيلية.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع جيش الاحتلال، الذي يقوم بتفريقها وملاحقة المتظاهرين داخل قراهم وبلداتهم.

وبحسب بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الصهيونية، يوجد نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة الاحتلال) بالضفة الغربية بما فيها القدس.