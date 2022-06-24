نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للطالبات فقط.. نسب القبول في جامعة الأميرة نورة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جاء عنوان “نسب القبول في جامعة الأميرة نورة 1443” ضمن المواضيع الاكثر بحثا داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعد جامعة الأميرة نورة إحدى أهم الجامعات الحكومية في المملكة وهي جامعة مخصصة للإناث فقط، دون غيرهن، بل وتصنف على أنها من أعرق الجامعات في السعودية، والتي تم إنشائها منذ سنوات طوال، ويوحد في الجامعة عدة تخصصات، وذلك ما سنعرضه خلال السطور المقبلة بالإضافة إلى نسب القبول في جامعة الأميرة نورة وكيفية الالتحاق بها بخطوات بسيطة .

دائما ما تصنف جامعة الأميرة نورة على أنها إحدى أعرق وأبرز الجامعات في المملكة العربية السعودية، أنشأت الجامعة في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، حيث تتبع وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بشكل مباشر، ومنذ أن تواجدت في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز وتعد أهم الجامعات المخصصة للإناث من الطالبات، تستقطب الجامعة نورة آلاف الطالبات سنويًا، وتم تغير اسمها مع التأسيس من جامعة الرياض للبنات إلى جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، كما أنه بداخلها كافة المراحل من البكالوريس إلى الماجستير والدكتوراه، ومجموعة كبيرة من التخصصات.

نسب القبول في جامعة الأميرة نورة 1443

أما عن نسب القبول في جامعة الأميرة نورة 1443، فقد جاءت وفقًا لمعادلة النسبة الموزونة، وتختلف بين تخصص وآخر، وجاءت بالنسبة المئوية كالتالي:

نسب القبول للكليات الصحية في سنة التأسيس:

30 في الثانوية العامة.

30 في القدرات العامة.

40 في الاختبار التحصيلي.

نسب القبول في الهندسة والعلوم وعلوم الحاسب والمعلومات

30 في الثانوية العامة.

30 في القدرات العامة.

40 في الاختبار التحصيلي.

نسب القبول في كلية التمريض

30 في الثانوية العامة.

30 في القدرات العامة.

30 في الاختبار التحصيلي.

10 لاختبار ستيب (step).

نسب القبول في إدارة الأعمال للحاصلين شهادة الثانوية العلمي

30 في الثانوية العامة.

30 في القدرات العامة.

40 في الاختبار التحصيلي.

لحملة شهادة الثانوية الأدبي

50 في الثانوية العامة.

50 في القدرات العامة.

نسب القبول في كليات العلوم الإنسانية

50 في الثانوية العامة.

25 في القدرات العامة.

25 في الاختبار التحصيلي.

نسب القبول في كلية اللغات

50 في الثانوية العامة.

15 في القدرات العامة.

10 في الاختبار التحصيلي.

20 لاختبار ستيب (step).

نسب القبول في كلية المجتمع

50 في الثانوية العامة.

25 في القدرات العامة.

25 في الاختبار التحصيلي.

شروط القبول في جامعة الأميرة نورة 1443

أعلنت الجامعة في بيان صدر عنها، عن مجموعة من الشروط حددتها عمادة القبول والتسجيل يجب أن تتوافر في المتقدمة؛ لضمان قبول طلب التسجيل بعد تحقيق النسبة، وأهمها

على الطالبة أن تحصل على شهادة الثانوية العامة.

يجب مصادقة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت من الخارج.

يجب أن الطالبة مستجدة.

أن تكون مناسبة بدنًا وصحيًا للقبول في تخصص علوم الرياضة البدنية.

يم اختبار التحصيلي والقدرات عن المركز الوطني للقياس.

ألا تكون مقبولة أو مقيدة، أو قيدت في السابق أو حصلت على شهادة البكالوريوس، أو تم فصلها لأسباب تأديبية من جامعة.

أن تجتاز كافة الاختبارات المعتمدة من الجامعة.

أن تكون من أبناء المملكة.

ألا تكون شهادة الثانوية مضى عليها أكثر خمس سنوات.

تخصصات جامعة الأميرة نورة

كلية الآداب: (الجغرافيا، الثقافة الإسلامية، اللغة العربية وآدابها، المكتبات والمعلومات، اللغة الإنجليزية وآدابها، التاريخ والحضارة).

كلية المجتمع: (العلوم الإدارية، علوم الحاسب وتقنية المعلومات).