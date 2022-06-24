نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استخراج نتيجة التحصيلي الفترة الثانية عن طريق قياس هذا العام 2022 في المقال التالي
أوضحت الجِهات المسؤولة في وزارة التربية بالمملكة العربية السعودية عن كيفية استخراج نتيجة التحصيلي وهي إحدى الاختبارات الهامة والخاصة بالحاصلين على شهادة الثانوية العامة وخريجي الجامعات السعودية، حيث تتم هذه الاختبارات بواسطة المركز الوطني لهيئة تقويم التعليم والتدريس، وذلك بالمشاركة مع وزارة التعليم السعودية، حيث أن الغرض من ذلك هو العمل على تقييم مستوى الطلاب ودرجة مستواهم الدراسي للقيام بدراسة مجال ملاءم ومعتمد.
كيفية استخراج نتيجة التحصيلي عن طريق قياس
لكل راغبي معرفة نتيجة التحصيلي، يرجى اتباع الخطوات الآتية:
- الذهاب أولًا إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالمركز الوطني للقياس والتقويم من هنا.
- ثم كتابة رقم السجل المدني في المكان المحدد لذلك.
- بعد ذلك يتم كتابة كلمة المرور بشكل دقيق.
- ثم النقر على زر الاختبارات.
- يليه اختيار تبويب اختبار التحصيلي.
- ثم الذهاب إلى صفحة بيانات الاختبار.
- في النهاية يتم الضغط على أيقونة النتائج حتى يتم إظهار نتيجة الطالب.
طريقة استخراج نتيجة التحصيلي من خلال توكلنا
في حال رغبة حاملي شهادة الثانوية معرفة نتيجة التحصيلي، فيتوجب عليهم عمل الآتي:
- اللجوء فورًا إلى منصة توكلنا من هنا.
- كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- النقر على زر تسجيل الدخول.
- التأكد بعد ذلك من قبل رقم الهاتف المحمول.
- يليه اختيار أيقونة خدمات من القائمة الرئيسية.
- ثم النقر على أيقونة خدمات التعليم.
- يليه الضغط على خيار النتائج الدراسية.
- في النهاية يتم التوجه إلى المنصة والنقر على أبلغني عند تحديث البيانات.
متى تظهر نتيجة التحصيلي
لم يتم الإعلان على ميعاد نتيجة التحصيلي حتى وقتنا هذا، وفي حال ظهورها سوف يقوم المركز الوطني لهيئة تقويم التعليم والتدريس في المملكة العربية السعودية، بالإعلان فورًا، ومن المُشار إليه أنه سوف يتم الإعلان عن الموعد في بداية شهر يوليو القادم ٢٠٢٢م.
ما هي الأوراق المطلوبة لدخول الاختبار التحصيلي
اعلن المركز الوطني للقياس في الدولة السعودية عن ضرورة إحضار بعض الأوراق الهامة للطلاب الراغبين في حضور الاختبار التحصيلي، وهي تتمثل في الآتي:
- يتم إحضار كلًا من جواز السفر أو رخصة القيادة أو أصل الهوية الوطنية، للطلاب السعوديين.
- أما بالنسبة للطلاب الخليجيون، فيجب أن يقوموا بإحضار أصل الهوية الوطنية أو جواز السفر.
- بينما لابد من إحضار أصل الإقامة الشخصية وكذلك أصل جواز السفر، للطلاب غير السعوديين.
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