غدا.. بوتين ولوكاشينكو يبحثان سبل تعزيز التعاون الاستراتيجى

جدة - نرمين السيد - أفادت الرئاسة الروسية "الكرملين" بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو سيلتقيان غدا السبت، فى سانت بطرسبرج؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاستراتيجى.





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