المجلس الأوروبى: الأزمة الاقتصادية الحالية من أبرز قضايا قمة اليورو

جدة - نرمين السيد - وأضاف ميشيل، خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، عقب ختام قمة الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة فى بروكسل

أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تسببت فى زيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية والسلع، مشيرا إلى أن جميع هذه الأمور أثرت على المواطنين والأعمال التجارية.

وتابع أنه تم الاتفاق على الاتحاد وتنسيق الجهود والسياسات من أجل اجتياز هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه تم خلال هذه القمة أيضا مناقشة التقدم الذى تم إحرازه فى مجال الطاقة، مع التأكيد على الاستمرار فى جهود التنسيق فى هذا المجال الهام.

وحول كرواتيا، قال ميشيل إنها أحرزت تقدما كبيرا من أجل الانضمام إلى منطقة اليورو، مشيرا إلى أنه سيتم تهنئة كرواتيا بانضامامها للمنطقة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه توافرت الفرصة اليوم لعقد مناقشات مستفيضة بشأن الاقتصاد خلال قمة اليورو، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تستمر منطقة اليورو فى النمو خلال العامين الجارى والمقبل، لكن أقل مما تم توقعه قبل الحرب الأوكرانية الروسية.

وأضافت أنه من الواضح أن الحرب فى أوكرانيا لها تأثير كبير على النمو والتضخم، وكذلك الأعمال التى تجريها روسيا بشأن الغاز، والتى أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود، لذا تم مناقشة كيفية تخفيف التأثير الاقتصادى والاجتماعى خاصة على الفئة الضعيفة من المجتمع، وأن ذلك يبدأ من خلال الاستعداد للتعامل مع مزيد من الاضطرابات المحتملة، فيما يتعلق بإمدادات الغاز الروسى إلى أوروبا، مؤكدة أنه جار العمل بجد بشأن هذا الصدد.

ولفتت إلى أنه تم مراجعة جميع الخطط المتعلقة بحالات الطوارئ الوطنية؛ للتأكد من أن جميع الأطراف على استعداد لمزيد من الاضطرابات، منوهة بأنه يجرى العمل أيضا على خطط الحد من الطلب الأوروبى المشترك فى حالات الطوارئ، وذلك "لإننا تعلمنا من جائحة فيروس كورونا المستجد أنه من خلال العمل معا وتجنب التجزئة يصبح لدينا تأثير هائل"، وأنها ستقدم تلك الخطة خلال شهر يوليو المقبل للقادة.

وأكدت أنه لن تكون هناك عودة للوقود الأحفورى، وأنه من الضرورى مساعدة المجتماعات للتأقلم على الظروف الجديدة، مشيرة إلى أن سبب المشكلة التى تواجهها الدول هى الاعتماد على الوقود الأوحفورى، والتى يجب التخلص منه.

وتابعت: "نقدم إعادة السلطة لموارد الاتحاد الأوروبى من خلال نحو 3 آلاف مليار يورو، لإجراء تنوع فى مصادر الطاقة ولرفع كفاءة الطاقة، وإجراء إمداد بالطاقة المتجددة الخضراء".. وأنه بالفعل تم الحصول على إمدادات بعيدا عن الغاز الروسى، على سبيل المثال واردات الطاقة من الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أنه تم التطرق أيضا إلى موضوع الحوكمة الاقتصادية، خاصة بعد زيادة العجز فى جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى بعد جائحة كورونا، مع احتياجات لاستثمارات كبيرة من أجل انتقال ناجح إلى ما يعرف بـ "التقنية الرقمية الخضراء".

كما وجهت التهنئة فى نهاية كلمتها إلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، على رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبى، حيث وصفت تلك الفترة بـ "الناجحة للغاية"، مشيرة إلى متابعتها للإنجازات التى أحرزها مع فريقه.

من جانبه.. أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الحاجة إلى أن يكون هناك إطار سياسى أوروبى، من أجل مناقشة العديد من القضايا الهامة، التى تشمل أوكرانيا بالإضافة إلى الطاقة والبنية التحتية والأمن والصحة وغيرها من القضايا.

وشدد ماكرون على ضرورة الاتحاد سويا بسبب قرار روسيا بشن حرب، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرارات مهمة من أجل مستقبل القارة الأوروبية، بما فى ذلك فرض عقوبات على روسيا.

وقال إنه سيتم فرض عقوبات على 90 فى المائة من النفط الروسى، مشيرا إلى أنه تم تقديم المزيد من الدعم إلى أوكرانيا، بما فى ذلك الدعم الاقتصادى، حيث أظهر ذلك "بأننا على استعداد لمساعدة دولة تواجه حربا من أجل الدفاع عن قيمنا".

وأضاف ماكرون أن الدعم الذى تم تقديمه لأوكرانيا يشمل أيضا استقبال اللاجئين الفارين منها ومحاولة دمجمهم فى سوق العمل.