ارتفاع ملحوظ فى سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الليرة اللبنانية

جدة - نرمين السيد - شهد سعر صرف الدولار الأمريكى ارتفاعا ملحوظا أمام الليرة اللبنانية فى ختام تعاملات الأسبوع، اليوم الجمعة، على منصة صيرفة الرسمية وفى السوق غير الرسمية وفى مكاتب الصرافة بعد استقرار دام لأسبوعين تقريبا.





وبلغ سعر الصرف على منصة صيرفة 25200 ليرة لكل دولار فى زيادة بلغت 300 ليرة عن متوسط سعر أمس الذى سجل 24900 ليرة لكل دولار. وارتفع سعر الصرف فى السوق غير الرسمية ليسجل 30 ألف ليرة لكل دولار، وبلغ فى مكاتب الصرافة 29500 ليرة لكل دولار.

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