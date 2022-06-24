«مجموعة السبع»: الهجوم الروسى على أوكرانيا تسبب فى أزمة الغذاء العالمية

جدة - نرمين السيد - وقال الوزراء، فى بيان صادر اليوم عقب اجتماعهم فى ألمانيا، وفق ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية: "إن مجموعة الدول السبع أوضحت أن هجوم روسيا على أوكرانيا يؤدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائى، بما فى ذلك إغلاق البحر الأسود وقصف صوامع الحبوب والموانئ وإلحاق الضرر بالبنية التحتية الزراعية فى أوكرانيا".

وأضاف البيان "أن الوزراء رفضوا الرواية الكاذبة لروسيا والمعلومات المضللة بشأن العقوبات"، وذلك فى إشارة إلى مزاعم موسكو أن نقص الغذاء، الذى تسبب فى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، نابع من العقوبات الاقتصادية التى فرضتها دول مجموعة السبع ودول غربية أخرى على موسكو.

وقال وزير الخارجية اليابانى يوشيماسا هاياشى، فى تصريحات للصحفيين بطوكيو بعد حضور الاجتماع: "اتفقنا على التعبير بوضوح عن أن أزمة الغذاء سببها الهجوم الروسى على أوكرانيا الذى بدأ فى أواخر فبراير الماضى".

وفى الاجتماع، ركز كبار الدبلوماسيين من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى "على مسؤولية روسيا عن تفاقم أزمة الغذاء العالمية نتيجة الحرب".

وأضاف البيان أن جميع عقوبات مجموعة السبع تشمل إعفاءات للسماح للمنتجات الغذائية والزراعية الروسية بالوصول إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الوزراء أعربوا عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة لإعادة فتح طريق البحر الأسود بشكل عاجل أمام صادرات الحبوب، وكذلك نقل المحاصيل عن طريق البر والسكك الحديدية والقوارب إلى الأسواق العالمية.

ومهدت جلسة اليوم الطريق لعقد قمة مجموعة الدول السبع الكبرى، التى تستمر ثلاثة أيام وتبدأ يوم الأحد المقبل فى "شلوس إلماو" جنوب ألمانيا.

وأجرى وزراء خارجية مجموعة السبع فى وقت لاحق من اليوم محادثات موسعة مع البلدان المتضررة من أزمة الغذاء، والمنظمات الدولية ذات الصلة بشأن سبل معالجة قضية الأمن الغذائى العالمى.