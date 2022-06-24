جوتيريش: العالم يواجه كارثة بسبب أزمة الغذاء الحالية

جدة - نرمين السيد - وقال جوتيريش، فى كلمة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" أمام قمة منعقدة فى العاصمة الألمانية (برلين) نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة: "إن هناك خطرا حقيقيا بالإعلان عن العديد من المجاعات فى عام 2022.. ويمكن أن يكون عام 2023 أسوأ".
وأضاف جوتيريش "أن الحرب فى أوكرانيا قد زادت من الاضطرابات الناجمة عن تغير المناخ ووباء فيروس كورونا وعدم المساواة؛ مما تسبب فى أزمة جوع عالمية غير مسبوقة تؤثر بالفعل على مئات الملايين من الأشخاص".
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