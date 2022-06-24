الكرملين: العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبى فى أدنى مستوى لها

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبى فى أدنى مستوياتها بالفعل، ولا يمكن أن تتدنى أكثر من ذلك بعد أن قرر الاتحاد الأوروبى منح أوكرانيا صفة المرشح للانضمام إلى التكتل.





وقال بيسكوف، فى تصريحات صحفية له أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، تعليقا على قرار بروكسل بمنح أوكرانيا وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى: "إن هذا شأن أوروبى داخلى"، مشددا على ضرورة ألا تلحق كل هذه الإجراءات ضررا أكبر بعلاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبى، والتى "بالفعل فى أدنى مستوى لها".

وأضاف أن "مولدوفا، التى تريد أن تكون أوروبية أكثر من الأوروبيين أنفسهم، وماضية فى طريقها لتلبية المتطلبات التى تؤهلها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، للأسف، تبدو وكأنها تربط وضعها الجديد بالخطاب والسياسات المعادية لروسيا".

وأعلن رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال، أمس الخميس، موافقة قادة الدول الأوروبية الـ27 على منح كل من أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبى، من جانبه، رحب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بالقرار واصفا إياه بأنه "لحظة فريدة وتاريخية".

يذكر أن زيلينسكى أعلن، فى 28 فبراير الماضى، أنه وقع طلبا رسميا بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى، حيث طلب من الاتحاد الأوروبى السماح لأوكرانيا بالحصول على العضوية "على الفور، بموجب إجراء خاص، لأنها تدافع عن نفسها فى مواجهة تدخل القوات الروسية".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، فى 24 فبراير الماضى، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا.