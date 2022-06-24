منغوليا وألمانيا تتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "مونتسام" المنغولية أن هذا الاتفاق جاء خلال الاجتماع التشاورى السياسى الدورى بين وزارة الخارجية المنغولية ووزارة الخارجية الألمانية الاتحادية فى أولان باتور، بحضور نائب مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الألمانية الدكتور مارتن تاميل.

وخلال الاجتماع، تبادل الجانبان المعلومات حول الوضع الاجتماعى والاقتصادى الحالى للبلدين وتنفيذ الأهداف المشتركة، وناقشا مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائى بين البلدين، وكذلك داخل المنظمات الإقليمية والدولية.

وناقش الجانبان مواضيع مختلفة تغطى تعاون الشراكة الشامل مثل توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وتعميق التعاون فى مجالات الدفاع والثقافة والتعليم والنقل، وتكثيف آليات الحوار الثنائى، وكذلك الاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد الجانب الألمانى على أنه سوف يستأنف مساعداته التنموية الرسمية التى ستنفذ فى منغوليا.