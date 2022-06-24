جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "مونتسام" المنغولية أن هذا الاتفاق جاء خلال الاجتماع التشاورى السياسى الدورى بين وزارة الخارجية المنغولية ووزارة الخارجية الألمانية الاتحادية فى أولان باتور، بحضور نائب مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الألمانية الدكتور مارتن تاميل.
وخلال الاجتماع، تبادل الجانبان المعلومات حول الوضع الاجتماعى والاقتصادى الحالى للبلدين وتنفيذ الأهداف المشتركة، وناقشا مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائى بين البلدين، وكذلك داخل المنظمات الإقليمية والدولية.
وناقش الجانبان مواضيع مختلفة تغطى تعاون الشراكة الشامل مثل توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وتعميق التعاون فى مجالات الدفاع والثقافة والتعليم والنقل، وتكثيف آليات الحوار الثنائى، وكذلك الاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأكد الجانب الألمانى على أنه سوف يستأنف مساعداته التنموية الرسمية التى ستنفذ فى منغوليا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منغوليا وألمانيا تتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.