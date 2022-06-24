بوتين: روسيا مستعدة لتصدير الحبوب إلى الأسواق العالمية

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين - فى كلمة ألقاها عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" فى اجتماع "بريكس +" الذى يعقد تحت عنوان "تعزيز الشراكات من أجل التنمية العالمية فى عصر جديد": "إننا نتوقع محصولا وفيرا من الحبوب وسنكون على الأرجح قادرين على توريد 50 مليون طن من الحبوب إلى الأسواق العالمية هذا العام".

وشدد على أن روسيا مستعدة للوفاء بضمير حى بجميع التزاماتها التعاقدية، ليس فقط فى محاصيل الحبوب، ولكن أيضا فى مجالات الأسمدة والمنتجات الزراعية وموارد الطاقة والمنتجات الهامة الأخرى.

وحول الحبوب الأوكرانية، أشار بوتين إلى أن الدول الغربية تعمل على اصطناع نوبات هيستيرية بشأن مشاكل توريد الحبوب الأوكرانية، مؤكدا أن روسيا لا تعرقل صادرات الحبوب الأوكرانية.

وكانت الأمم المتحدة حذرت مرارا من خطر حدوث أزمة غذاء عالمية؛ بسبب نقص الحبوب، وزعمت الدول الغربية أن موسكو تعرقل تصدير الحبوب من أوكرانيا، فيما رفضت روسيا هذه الاتهامات.

وقال بوتين، إنه فى الوقت نفسه، أحدثت سلطات كييف عقبات أمام تصدير الحبوب، فبالإضافة إلى حرق الحبوب فى ميناء ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية بزرع ألغام فى البحر الأسود لتعيق السفن من دخول الموانئ الأوكرانية من أجل شحن الحبوب.

وأضاف أن الارتفاع الحاد فى التضخم هو نتيجة لعدة سنوات من العمل غير المسؤول لدول مجموعة السبع، ولا علاقة للعملية الروسية فى أوكرانيا بذلك، مشيرا إلى أن الزيادة الحادة فى التضخم لم تحدث بالأمس إنها نتيجة عدة سنوات من سياسة الاقتصاد الكلى غير المسؤولة لدول مجموعة السبع.

وأكد بوتين أن روسيا تواصل تقديم المساعدات الإنسانية للعديد من الدول المحتاجة، ولا سيما لبنان وطاجيكستان وقرغيزستان وكوبا والسودان وغيرها.