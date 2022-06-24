لافروف: روسيا مستعدة لتقديم استشارات حول ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف سيبحث مسألة التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا فى اجتماع مع نظيره الأذرى جيهون بيراموف.

وأوضحت أن كبير الدبلوماسيين الروس وصل إلى باكو، أمس الخميس، قادما من طهران واجتمع مع الرئيس الأذرى إلهام علييف مساء أمس، حيث أعرب عن استعداد بلاده للمساهمة فى محادثات التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان بموافقة الجانبين.

كما أشارت "تاس" إلى أن لافروف أعرب عن استعداد موسكو لتقديم خدماتها الاستشارية فى عملية ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، ومن المقرر أيضا أن يناقش وزيرا الخارجية بالتفصيل تنفيذ الاتفاقات الخاصة بإقليم "ناجورنو كاراباخ"، والتى تم التوصل إليها بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان فى عامى 2020 و2021.

يشار إلى أن الرئيس الأذرى صرح فى وقت سابق بأن باكو عرضت علانية على يريفان المضى قدما فى إبرام معاهدة سلام "لإنهاء المواجهة، والاعتراف بوحدة الأراضى والسيادة وتعلم العيش كجيران مرة أخرى".

يذكر أن الاشتباكات تجددت بين باكو ويريفان فى الـ27 من سبتمبر عام 2020 مع وقوع معارك عنيفة فى إقليم "ناجورنو كاراباخ" المتنازع عليه بين البلدين، وشهد الإقليم أعمال عنف فى عامى 2014 و2016 وفرضت أذربيجان وأرمينيا الأحكام العرفية وسقط العديد من المدنيين من الجانبين قتلى وجرحى.