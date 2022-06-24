نجلاء بودن: منتدى تونس للاستثمار فرصة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء

جدة - نرمين السيد - أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، أن الدورة الـ20 لمنتدى تونس للاستثمار، الذى يقام تحت شعار "تونس إصلاحات وقيم تنافسية" بعد غياب دام 3 سنوات بسبب الوضع الصحى غير المسبوق، يعد فرصة للقاء المستثمرين ورجال الأعمال ومختلف الفاعلين الاقتصاديين.. وقالت "إن المنتدى يعد مناسبة لتعزيز وتطوير علاقاتنا الاقتصادية مع مختلف شركائنا".





وأضافت نجلاء رمضان - فى كلمتها خلال افتتاح الدورة الـ 20 لمنتدى تونس للاستثمار، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول وفريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط - أن هذه الدورة تأتى فى إطار مقاربة مبنية على إدخال ديناميكية جديدة لخلق الثروة وإرساء مقومات نمو إدماجى ومستدام يرتكز على الاستثمار كمحرك أساسى، كما تستند هذه المقاربة على استرجاع ثقة المستثمرين وتوضيح الرؤية وتحرير المبادرة.

وأوضحت أن هذا المنتدى يمثل فرصة لاستعراض البيئة الاستثمارية فى تونس ومقومات الاستثمار وفرصة أيضا لتقديم التوجهات الإصلاحية الكبرى فى هذا المجال.

وأشارت رئيسة الحكومة التونسية إلى أن تنمية رأس المال البشرى هو أهم الخيارات الاستراتيجية لتونس منذ الاستقلال وهو ما جعلها تزخر برأس مال بشرى عالى الكفاءة، شكل على الدوام أهم العوامل التى ساهمت فى استقطاب الاستثمارات، موضحة أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسة متكاملة لتعزيز القدرات فى هذا المجال من الطفولة إلى المدرسة ومن ثمة إلى التكوين المهنى والتعليم العالى والبحث والتشغيل.

كما سلطت رئيسة الحكومة التونسية الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة فى تونس فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتة إلى أنه يتم العمل حاليا على تحديد قائمة من المشاريع التى سيتم عرضها على القطاع الخاص لتطويرها فى إطار الشراكة وتغطى العديد من القطاعات الاستراتيجية الهامة.

ولفتت إلى وجود فرص حقيقية وأرضية جاذبة للاستثمار فى قطاع الطاقات المتجددة وتثمين النفايات والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق وأيضا فى قطاع الخدمات المتصلة بالاقتصاد الرقمى خاصة فى ظل توفر طاقات بشرية مختصة ذات كفاءة عالية.