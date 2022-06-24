إصابة عشرات الفلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس

جدة - نرمين السيد - وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى فى بيان صحفى، أن طواقمها تعاملت مع 82 إصابة خلال مواجهات دارت فى بلدة بيت دجن الشرقية وبلدتى بورين وقريوت الجنوبيتين.

بدورها، قالت مصادر محلية إن ضابط إسعاف أصيب بقنبلة غاز بشكل مباشر فى وجهه، إضافة إلى 3 مواطنين بالرصاص المطاطى، خلال المواجهات ذاتها.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز بكثافة تجاه المشاركين فى المسيرة الأسبوعية التى يشارك فيها أهالى بيت دجن، احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية فى أراضى القرية.

كما اندلعت مواجهات فى محيط جبل صبيح المقابل لبلدة بيتا الجنوبية، إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية لمناهضة الاستيطان فى محيط جبل صبيح.

وأطلقت قوات الاحتلال وابلًا من قنابل الغاز المسيل والرصاص المعدنى المغلف بالمطاط بقمع المسيرة فى محيط جبل صبيح؛ ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وقمعت قوات الاحتلال مسيرة انطلقت من وسط بلدة بيت دجن، وأطلقت وابلًا من قنابل الغاز السام والرصاص المطاطى؛ مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

وتوجه عشرات الفلسطينيين إلى أراضيهم قرب البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضى بورين، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال التى منعت المزارعين وعددا من النشطاء من الوصول للمناطق المستهدفة.

وشهدت بلدة "قريوت" مسيرة شارك بها عشرات المواطنين والنشطاء، وتوجهت لنبع قريوت، فى محاولة لمنع اقتحام المستوطنين للنبع تحت حماية قوات الاحتلال؛ لتندلع مواجهات أصيب فيها عدد من المشاركين فى المسيرة.