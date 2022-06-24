نائب رئيس مجلس السيادة السودانى: نريد سلاما حقيقيا يعزز الأمن والاستقرار

جدة - نرمين السيد - وقال دقلو لدى مخاطبته المواطنين فى مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور : "نريد سلاما حقيقيا يعزز الأمن والاستقرار، ويطوى الخلافات والمشاكل، لا سلاما سياسيا".

وطالب مواطنى الجنينة بمحاربة مروجى الفتن وتجار الحروب والأزمات، الذين ظلوا يؤججون الصراعات بين مكونات الولاية.

وشدد على الرغبة الأكيدة للمتخاصمين الذين دار بينهم القتال من القبائل المختلفة، فى تحقيق السلام والمصالحة فيما بينهم، مطالبا مستخدمى الوسائط الاجتماعية بإعلاء مصلحة الوطن.

وأضاف الفريق أول دقلو: "جئنا لهذه الولاية من أجل إجراء المصالحات، وفرض هيبة الدولة، وعلى المواطنين المساهمة فى تحقيق السلام بالكشف عن مروجى الفتن والمتآمرين والمتاجرين بدماء الناس، والجواسيس، حتى لا يفلتوا من العقاب".