الصحة العراقية : ارتفاع الإصابات بالحمى النزفية بالبلاد إلى 208 حالات

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واعٍ)، نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، إنه "تم تسجيل إصابة جديدة فى محافظة نينوى ليرتفع العدد الكلى إلى 208 حالات؛ من ضمنها 35 وفاة".

وشدد البدر على مربى الماشية والجزارين بوجوب أخذ الإجراءات الاحترازية خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى والانتباه إلى الأعراض التى من بينها ارتفاع درجات الحرارة وآلام فى الجسد ومغص معوى، مشيرًا إلى أن اللجوء للمستشفى مع هذه الأعراض من الممكن أن يؤدى للشفاء سريعًا قبل أن يتطور لنزيف وهى المرحلة الأخطر.