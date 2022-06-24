العالم اليوم - السيسي يستقبل أمير قطر في زيارة رسمية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 يونيو 2022 09:21 مساءً - استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة بمطار القاهرة الدولي، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ويحل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ضيفا على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما سيتم التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.