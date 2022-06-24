بريطانيا تقدم 2.5 مليون إسترلينى دعما للمتضررين من زلزال فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة ستقدم 2.5 مليون جنيه إسترلينى للدعم الفورى المنقذ للحياة للأفغان المتضررين من الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد يوم الأربعاء الماضى.





وذكر بيان نشر على موقع الحكومة البريطانية الإلكترونى أن الزلزال أسفر عن مصرع ما لا يقل عن ألف شخص يوم الأربعاء الماضى وإصابة أكثر من 1400 شخص آخرين، مضيفا أنه سيتم تخصيص 2 مليون جنيه إسترلينى للاتحاد الدولى للصليب الأحمر لتوفير المأوى والأدوية والمياه والصرف الصحى والاحتياجات الأساسية الأخرى.

ولدى الصليب الأحمر بالفعل موظفون ومتطوعون يعملون على الأرض للاستجابة للأزمة والمساعدة فى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، بما فى ذلك فى خوست وباكتيكا، الإقليمان الأكثر تضررًا.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تخصيص مبلغ إضافى قدره 500 ألف جنيه إسترلينى لمجلس اللاجئين النرويجى، الذى يعمل بالفعل على الأرض، لتوفير المأوى والمساعدة النقدية للمتضررين.

وسيأتى هذا الدعم من صندوق مساعدات المملكة المتحدة لأفغانستان، والذى يبلغ 286 مليون جنيه إسترلينى هذا العام المالى، وهو أحد أكبر البرامج الثنائية.

وأوضح البيان أن الشركاء الدوليين بما فى ذلك الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمى يقومون بتنسيق الاستجابة العالمية وتقييم الاحتياجات الإنسانية بسرعة، وأن المملكة المتحدة على اتصال مباشر معهم لتقديم المساعدة وهى على استعداد للنظر فى أى طلبات للمساعدة.

وقالت وزيرة الخارجية، إن الزلزال الأخير يعد مأساة لشعب أفغانستان، لقد كان حجم الاحتياجات شديدا بالفعل قبل وقوع الزلزال، حيث كان أكثر من نصف السكان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية".

وأضافت تروس سيمكن دعم المملكة المتحدة من توفير الإمدادات المنقذة للحياة على الأرض، وتعد ميزانية مساعداتنا لأفغانستان واحدة من أكبر البرامج الثنائية للمملكة المتحدة وسنواصل العمل بشكل عاجل مع شركائنا الدوليين للاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة.