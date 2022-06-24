رئيس الوزراء البريطانى يشيد بالتقدم الذى أحرزته رواندا خلال العقود الأخيرة

جدة - نرمين السيد - وأكد جونسون خلال مؤتمر صحفى عقده، اليوم الجمعة، بالعاصمة الرواندية كيجالى أوردته قناة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، أن رواندا معترف بها جزءا مما وصفه بـ "التحالف التقدمى" منذ عام 2009 عندما انضمت إلى دول الكومنولث.

وفيما يتعلق بالحرب الأوكرانية الروسية، حذر جونسون، من التأثير العالمى لتلك الحرب، كما استند إلى تقرير للأمم المتحدة يتوقع أن العديد من الأشخاص حول العالم سيقعون فى براثن الفقر الغذائى بسبب ما سيترتب على الأزمات الناجمة من تلك الأحداث.