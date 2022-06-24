السعودية تطرح فرصا استثمارية فى صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى، رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بالمملكة، بندر بن إبراهيم الخريف، عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية فى صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بقيمة 3.4 مليارات دولار، وذلك تحقيقا لتوجهات المملكة الهادفة إلى تحقيق الأمن الدوائى والصحى، وجعلها مركزا مهما لهذه الصناعة الواعدة.





وقال الخريف فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة، أن القطاعات الدوائية المستهدفة بشكل عام والتى تتجاوز قيمتها خمسة مليار دولار ستمر فى عدة مراحل بدءا باللقاحات والأدوية الحيوية، حيث ستركز المرحلة الأولى على توطين تقنيات اللقاحات والبلازما والأنسولين، مؤكدا أهمية نقل تقنياتها الكاملة لتسهم بشكل أساسى فى بناء قدرات المملكة الذاتية فى هذه القطاعات وتحقيق الأمن الصحى والدوائى مع تخفيض التكلفة الباهظة على ميزانية الدولة التى تستورد فى الوقت الحالى 100% من اللقاحات ومنتجات الأدوية الحيوية، فى الوقت الذى يتمتع قطاع الأدوية الحيوية بأسرع معدل نمو فى السوق بين جميع قطاعات الأدوية بنسبة سنوية تقدر بـ 17%.

وأشار إلى أن لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية ستركز فى المرحلة الأولى على توطين لقاحات الأطفال الأساسية وبناء القدرات الذاتية ومنصات التصنيع اللازمة؛ لمكافحة الجوائح المستقبلية، مرورا بالأنسولين لمعالجة مرضى السكرى ومن ثم دعم مراكز تجميع البلازما بمصنع على مستوى عالمى؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، فى حين ستركز المرحلة الثانية على توطين تقنيات العلاجات المناعية والسرطانية، حيث يقدر حجم القطاع الحيوى بأكثر من مليارى دولار سنويا يمثل منها الأنسولين ما يقارب 340 مليون دولار.

وأوضح "الخريف" أن لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية تهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال تحديد أفضل التقنيات فى مجال اللقاحات والأدوية الحيوية، التى يتوجب على المملكة الاستثمار فيها بهدف نقل المعرفة وتوطينها، إضافة إلى بناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية؛ لتمكين المملكة من تبوء مكانها الطبيعى كقوة صناعية ومنصة لوجستية للقاحات والأدوية الحيوية فى منطقة الشرق الأوسط ودول العالم الإسلامى.

وتعمل اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء السعودى فى مطلع مارس الماضى، وبرئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى على تنظيم وصناعة الأدوية الحيوية وتطويرها، ووضع إستراتيجية تنظيم صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية والبرامج والخطط المتعلقة بها والإشراف على تنفيذها، ووضع قواعد ومعايير بناء مصانع اللقاحات والأدوية الحيوية واتخاذ ما يلزم حيال بناء تلك المصانع.