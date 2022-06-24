تونس ترحب باعتبار 24 يونيو يوما للمرأة الدبلوماسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت تونس ترحيبها باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 12427 الذى أقر يوم 24 يونيو من كل عام يوما للمرأة الدبلوماسية، معتبرة القرار محطة هامة نحو تكريس المساواة بين الجنسين فى المجال الدبلوماسى وإقرارا بالدور الحيوى للمرأة الدبلوماسية فى تعزيز التعاون متعدد الأطراف وفى بناء الأمن والسلم فى العالم وتحقيق التنمية المستدامة.





وذكر بيان صادر اليوم الجمعة، عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن المرأة الدبلوماسية أثبتت قدرتها على كسب الرهانات القائمة والمساهمة البناءة فى صياغة السياسات والاستراتيجيات لمجابهة مختلف الأزمات والمتغيرات العالمية وتداعياتها وطنيا وإقليميا ودوليا. وأضاف البيان أن تونس حققت أشواطا هامة على درب حماية حقوق المرأة وتكريسها فى مختلف المجالات، وتؤكد اليوم التزامها بالمضى قدما نحو تعزيز حضور المرأة فى المجال الدبلوماسى وفى مواقع القرار وفقا لمبادئ التناصف وتكافئ الفرص. وتابع إن انضمام تونس إلى قائمة الدول الراعية لهذا القرار يأتى فى إطار تعزيز النهج الذى اتخذته بالاعتراف بدور المرأة الأساسى فى بناء القدرات ومقومات صمود المجتمعات تأكيدا لما تم إقراره فى القرار 2532 الذى بادر به رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد واعتمده مجلس الأمن بالإجماع. وتغتنم تونس هذه المناسبة لتحيى جميع دبلوماسياتها اللاتى يؤمن بقيمة العمل وبدورهن فى إعلاء راية تونس ومزيد إشعاعها والذود عن حماها وسيادتها الوطنية وعزتها ومناعتها.

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