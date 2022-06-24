جدة - نرمين السيد - وأوضح الأمين العام، فى مقابلة مع وكالة الأنباء البرتغالية، أنه لا ينبغى استبعاد روسيا من المؤتمر لأنه يتعين على الدول التى "تساهم فى المشاكل" المساهمة فى إيجاد حلول.
وأشار إلى أن الاجتماع القادم يهدف إلى تغيير السياسة المناخية لجميع الدول على الإطلاق، مضيفا أن روسيا "تساهم فى تلوث المحيطات والتأثير على تغير المناخ. وأعتقد أن الدول التى تساهم فى المشاكل يجب أن تشارك أيضا فى حلها".
وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية البرتغالى جواو جوميز كرافينيو مشاركة روسيا فى المؤتمر القادم معلنا أن "روسيا عضو فى الأمم المتحدة وستشارك فى المؤتمر".
وينطلق مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيط فى لشبونة فى الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو وسيرأس الوفد الروسى فى البرتغال المبعوث الرئاسى لتغير المناخ رسلان إديليجريف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوتيريش: لا ينبغى استبعاد روسيا من مؤتمر المحيطات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.