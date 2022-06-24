جوتيريش: لا ينبغى استبعاد روسيا من مؤتمر المحيطات

جدة - نرمين السيد - وأوضح الأمين العام، فى مقابلة مع وكالة الأنباء البرتغالية، أنه لا ينبغى استبعاد روسيا من المؤتمر لأنه يتعين على الدول التى "تساهم فى المشاكل" المساهمة فى إيجاد حلول.

وأشار إلى أن الاجتماع القادم يهدف إلى تغيير السياسة المناخية لجميع الدول على الإطلاق، مضيفا أن روسيا "تساهم فى تلوث المحيطات والتأثير على تغير المناخ. وأعتقد أن الدول التى تساهم فى المشاكل يجب أن تشارك أيضا فى حلها".

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية البرتغالى جواو جوميز كرافينيو مشاركة روسيا فى المؤتمر القادم معلنا أن "روسيا عضو فى الأمم المتحدة وستشارك فى المؤتمر".

وينطلق مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيط فى لشبونة فى الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو وسيرأس الوفد الروسى فى البرتغال المبعوث الرئاسى لتغير المناخ رسلان إديليجريف.