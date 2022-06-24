العالم اليوم - مدير بايرن ميونيخ يكسر الصمت حول صفقة رونالدو

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 يونيو 2022 08:16 مساءً - بعد تقرير "صادم" من الصحف الإسبانية، حول رغبة بايرن ميونيخ الألماني بالتوقيع مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خرج المدير الرياضي للعملاق الألماني ليعلق حول الموقف.

وفي حديثه لسكاي سبورتس الألمانية، نفى المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، حسن صالحميدزيتش، الأخبار التي تربط الفريق برونالدو.

وقال صالحميدزيتش: "كريستيانو رونالدو لاعب من الدرجة الأولى ولديه مسيرة استثنائية، لكن الأخبار حول صفقة بينه وبين بايرن ميونيخ غير صحيحة".

وأكد: "هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة".

وكان تقرير مفاجئ من صحيفة "أس" الإسبانية، قد أشار مساء الخميس، إلى احتمالية انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى بطل ألمانيا.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن بايرن ميونيخ الألماني، مهتم بالتعاقد مع النجم البرتغالي، لسد الفراغ الذي سيتركه المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مع رحيله الوشيك.