ملك الأردن يزور الإمارات

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 24 يونيو 2022 08:03 مساءً - دوت الخليج :- أعلن الأردن، الخميس، مغادرة الملك عبد الله الثاني، إلى أبو ظبي؛ للقاء رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكر الديوان الملكي الأردني، في بيان، أن الملك عبد الله غادر البلاد متوجّهاً إلى أبوظبي، في زيارة عمل يلتقي خلالها مع الرئيس الإماراتي.