طريقة فتح حساب الراجحي للمقيمين وشروطه ٬ يقدم البنك العديد من الخدمات المتميزة لعملائه ، وبالتالي فهو من أشهر البنوك الموجودة ، وبالتالي يمكن لأي شخص قد يرغب في فتح حساب في هذا البنك أن يتخذ خطوات بسيطة للغاية يمكنه القيام بها عبر هاتفه المحمول الشخصي. ، ويعد هذا البنك من أشهر البنوك ، وقد خصص رابطًا له ، كما قام بوضع عدد من الشروط التي يجب توافرها في طلب الحساب ، وأعلن عددًا من الخطوات البسيطة التي يجب اتخاذها عند فتح الحساب ، ولمعرفة التفاصيل اتبع الأسطر التالية.

شروط فتح حساب الراجحي للمقيمين

في البداية ، هناك مجموعة من الشروط السهلة التي يجب توافرها في الفرد المقيم لكي يقوم بفتح حساب في بنك الراجحي ، وهي كالتالي:

يجب أن يكون عمر العميل أكثر من 18 عامًا ولديه بطاقة صالحة.

كما يجب عليه الحصول على رقم الإقامة من مزود الخدمة في المملكة.

ألا يعمل المقيم في وظائف متعلقة بالسياسة أو بأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

أن يكون مقيمًا في المملكة.

من الضروري أن تكون بيانات المقيم صحيحة.

يجب أن تحصل على الرمز البريدي لمنطقتك.

اقرأ الشروط والأحكام بعناية قبل إنشاء الحساب.

طريقة فتح حساب الراجحي للمقيمين

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لإتمام عملية التسجيل وفتح حساب في بنك الراجحي للمقيمين وهي كالتالي:

انتقل إلى رابط موقع مصرف الراجحي الرسمي.

اختر الأيقونة لفتح حساب ، ثم اضغط عليها.

اقرأ الشروط والأحكام بعناية.

ثم اضغط على زر موافق.

سيتم نقلك إلى صفحة جديدة أخرى.

اكتب معلوماتك فيه.

ثم أضف تفاصيل الاتصال الخاصة بك مثل رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.

أدخل نوع وظيفتك ، وأضف اسم صاحب العمل ، وأضف العنوان أيضًا.

ثم اختر الفرع القريب منك.

املأ المعلومات المطلوبة حول الضرائب.

أضف أسماء أفراد عائلتك ورقم هاتفك.

قم بمراجعة بياناتك الدقيقة التي أدخلتها.

ثم انقر فوق إرسال الطلب.

سوف تتلقى رسالة تأكيد على الهاتف.

وبذلك تكون قد أكملت إجراءات فتح حسابك.

شروط فتح حساب الراجحي أون لاين

سنتعرف سويًا على الشروط التي يمكن من خلالها فتح حساب مع مصرف الراجحي من خلال تطبيق مصرف الراجحي ، ومن أهم الشروط:

حيازة بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

حيازة بطاقة هوية وطنية سارية المفعول. لديك أيضًا حساب على منصة أبشر.

مسجل في العنوان الوطني.

بعد استيفاء هذه الشروط ، يمكنك التسجيل في حساب الراجحي عبر الإنترنت دون تعب والذهاب إلى البنك ، ويتم ذلك في غضون ثوانٍ من هاتفك المحمول.