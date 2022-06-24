نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل 200 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل الراتب إلكتروني وموافقة فورية في المقال التالي
كثيرة هي الجهات التمويلية المتمثلة في الشركات أو البنوك في المملكة العربية السعودية، ولكن تختلف الشروط من جهة لأخرى، وللعميل حق الاختيار فيما بينهما، ففي حال إن أردت الحصول على تمويل شخصي يعمل على تلبية كافة احتياجاتك، ويمكنك التقديم عليه بكل سهولة ويسر، وبموافقة فورية، فقد أتاحت العديد من الجهات في المملكة العربية السعودية خدمة الحصول على التمويل الشخصي وفق بعض الضوابط والشروط، مع الأخذ في الاعتبار أن الجهات التمويلية تختلف شروطها ومتطلباتها من جهة لأخرى، ويمكنك هذا التمويل من إمكانية فتح شركة ناشئة، أو كمصروفات دراسية للأبناء، أو شراء سيارة، أو شراء منزل.
مميزات التمويل المصغر
- تمويل مصغر بدون اشتراط جهة عمل.
- تمويل بدون كفيل.
- تمويل بدون تحويل راتب.
- يبدأ من 50.000 ريال، ويصل إلى 200.000 ريال سعودي.
شروط الحصول على التمويل المصغر
- يجب أن العميل سعودي الجنسية.
- التمويل متاح لكل من القطاع الخاص، شبه الحكومي، والمتقاعدين.
- يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب 4000 ريال.
- يجب أن يكون العمر ما بين 25 إلى 60 عاماً.
- يجب أن تكون مدة الخدمة للقطاع الخاص لا تقل عن 6 أشهر.
- يشترط توافر سجل ائتماني جيد.
خطوات الحصول على التمويل المصغر
بحسب البوابة الإلكترونية لشركة إمكان، فإنه يمكن الحصول على التمويل المصغر بشكل إلكتروني، وذلك عبر تطبيق إمكان، ويمكن معرفة كافة الشروط والمتطلبات من خلال رابط تمويل إمكان المصغر، بعد التسجيل في تطبيق إمكان، يقوم العميل برفع المستندات والأوراق المطلوبة، وسوف تصلك رسالة بالموافقة الفورية بحسب الموقع الرسمي للشركة، وبعد وصول الموافقة الفورية يمكنك اختيار مبلغ التمويل المناسب لك واختيار مدة سداد الأقساط المناسبة لك
على الجانب الآخر وفر الموقع الرسمي لشركة إمكان للتمويل، حاسبة ألية، تتيح لك حساب قيمة التمويل، وذلك بعد كتابة قيمة التمويل المطلوبة، واختيار مدة الأقساط واختيار ما بين 12 شهراً، أو 18 شهراً، أو 24 شهراً، وأخيراً احسب قيمة التمويل.
من ناحية أخرى وفرت البوابة الإلكترونية لشركة إمكان للتمويل، مجموعة من الخيارات التمويلية الأخرى، والتي تشمل التمويل الإضافي بمبلغ يبدأ من 5000 ريال، ويصل إلى 1.500.000 ريال، بمدة سداد تصل إلى 60 شهراً، بالإضافة إلى التمويل التأجيري للسيارات الذي يتيح لكل من المواطن والمقيم الاستفادة به، وتصل قيمته إلى مليون ريال سعودي.
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