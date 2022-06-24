عيادة تمكين الضمان الاجتماعي tamkeen لطلب الخدمات المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستفيدي الوزارة من الذين استحقوا راتب الضمان الاجتماعي، وذلك بتوفير التسجيل الإلكتروني في منصة تمكين لطلب الخدمات الخاصة بالوزارة للقادرين على العمل منن يستفيدوا من الضمان المطور بالنظام الجديد والذي قامت الوزارة بتحديث منظومة الدعم والاستفادة منه في نوفمبر الماضي مضيفة إلى الوزارة عدد من الخدمات في رؤية مستقبلية جديدة وشاملة.

عيادة تمكين الضمان الاجتماعي tamkeen تقديم خدمة تدريب وتأهيل منتهي بالتوظيف

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديث منظومة الدعم فيها، حيث حرصت الوزارة على شمول الدعم لفئات اكبر من الشعب السعودي من فئة المحتاجين، كما كان النظام الجديد أن يتم تدريب وتأهيل الشباب مستفيدي الضمان الاجتماعي من العاطلين القادرين على العمل، وذلك بتوفير عدد من البرامج التدريبية والتأهيلية المتطورة التي تتماشي مع مقتضيات الواقع وسوق العمل، حتى لا يكون مستفيد راتب الضمان يتقاضاه طوال العمر حيث تحرص الوزارة في رؤية 2030 أن يكون فرد عامل ومفيد للمجتمع ويكون صرف الراتب له في فترة محددة فقط.

المنظومة الجديدة للعاطلين الباحثين عن العمل من خلال وزارة الموارد البشرية

أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الضمان الاجتماعي المطور منظومة العاطلين عن العمل، حيث يسمح للعاطلين الذين ليس لهم دخل من الشباب، القادر على العمل، ويكون النظام الجديد هو شمولهم في برامج للتدريب والـاهيل والتي تنتهي بالتوظيف، ويتابع برنامج تمكين وهدف الشباب في منظومة التأهيل كما يتم إعطاء الشركات الخاصة العديد من الحوافز والإعفاءات حال قامت بتشغيلهم.

عيادة تمكين الضمان الاجتماعي

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة تمكين لتتيح للشباب التسجيل للبحث عن البرامج الخاصة بالتدريب على الفرص المتاحة في سوق العمل، وتهدف الوزارة بهذه المنصة وتلك البرامج أن يتم مواكبة العصر الحديث وعدم قصر التوظيف على الوظائف الحكومية المكتبية، حيث يتم متابعة الطلب في سوق العمل لإعادة توطين المهن للسعوديين وتكون خطط المستقبل هو توظيف الجنسية السعودية فقط في جميع الوظائف والمهن، ويكون من متطلبات منصة تمكين كل من:

تسجيل البيانات الخاصة بالباحث عن العمل في المنصة.

يقوم بتحديث بياناته بشكل دوري لتتمكن المنصة من الحصول على البيانات الأحدث له.

كما يتم إضافة التابعين والدخل الكامل للأسرة للتعرف على الدخل المكتسب وغير المكتسب له.

خطوات التسجيل في تمكين الضمان 1443