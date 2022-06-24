نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل ستكون الاختبارات عن بعد للترم الثالث 2022 ومتى تبدأ وفقًا لوزارة التعليم السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الاختبارات النهائية لم يتبقى عليها سوى أيام قلائل وبدأت التساؤلات من قبل الطلاب وأولياء الأمور على التفاصيل الخاصة بها، وكيف ستكون آليتها هل ستكون عن بعد أم حضوري، وما هو توقيت الاختبارات بعد تأخيرها ومتى تبدأ، إلى غيرها من التساؤلات الأخرى، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنجيب عن بعض التساؤلات المتعلقة بها وسنقدم لكم إجابة عن سؤال هل ستكون الاختبارات عن بعد عن حضوري.

هل ستكون الاختبارات عن بعد

حتى وقتنا هذا لم يصدر من الوزارة أي قرار يدل بأن الاختبارات ستكون عن بعد، حيث أن الاختـبارات حتى وقتنا هذا حضوري للجميع، ولن يتم استثناء أي شخص من الدخول للاختـبارات سوى الأشخاص الذين لم يتلقوا جرعات اللقاح لأي سبب من الأسباب، فتلقي اللقاح شرطاً أساسياً لحضور الطلاب بالمدارس، ومن لديه عذراً لن يتلقى اللقاح ولم يستطيع حضور الاخـتبارات يبلغ الجهات المعنية، وسيتم تحديد الطريقة المناسبة لهم للاختـبارات سواء في موعد آخر أو بأي طريقة أخرى.

متى تبدأ اختبارات الترم الثالث النهائية

إن ميعاد الاختـبارات النهائـية للترم الثالث قد أعلن عنها بتوقيت سابق، فكان من المفترض أن تبدأ 20 يونيو وتنتهي واحد ذو الحجة 30 يونيو، ولكن تم حدوث تعديل جعل الاختـبارات تتأخر أيام بسيطة ليصبح ميعاده 27 ذو القعدة، وتنتهي مع بداية شهر سبتمبر ذو الحجة وانتهاء شهر يونيو، وبالنسبة للاختبارات الشفهية فهي التي ستبدأ بتاريخ 20 ذو القعدة.

أما عن اختـبارات الدور الثاني للأشخاص الذين لم يتوفقوا في اخـتبارات الدور الأول ستكون بدايتها 18 من شهر ذي الحجة، واختبارات المتعثرين الذين لم ينجحوا في اختبارات الدور الأول أو الثاني تكون مع بداية العام الدراسي وعادة بالأسبوع الأول من العام القادم، ولكن ليس لها ميعاد محدد حتى وقتنا هذا.

موعد نهاية الدراسة 1443

إن العام الدراسي الحالي قد بدأ من شهر أغسطس الماضي باليوم رقم 29 وسينتهي 30 يونيو واحد من شهر ذي الحجة، أي بعد مرور 11 شهر كاملين استطاع فيهم الطلاب أن يوصلوا دراستهم إلى أن وصلوا لتلك المرحلة وبمجرد انتهاء الاختـبارات ينتهي العام الدراسي، ويحصل الطلاب على الإجازة الصيفية التي قدرها شهرين، أي عبارة عن 60 يوم، وتستمر تلك الإجازة إلى أن يبدأ العام القادم 1444 بتاريخ 28 أغسطس واحد من شهر صفر.