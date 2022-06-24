نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “متى عودة المساعدة المقطوعة” أخبار الصرف للمستفيدين والاستعلام hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع آخر الأخبار المتعلقة بالمساعدة المقطوعة، حيث يريد آلاف الأشخاص في المملكة العربية السعودية عودتها مرة أخرى والاستفادة منها، وخاصة بعد توقفها لأشهر عديدة وتعليق طلبات مئات المواطنين التي لم يتم الرد عليها حتى الآن، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن أخبار عودتها مرة أخرى وتوقع صرف المساعدة المقطوعة، وكيف يمكنكم أن تستفيدوا من دعم آخر جديد بمبلغ 100 ألف ريال سعودي، والذي تم الإعلان عنه منذ أيام قليلة، كل هذا وأكثر في هذا المقال، فتابعوا معنا سيداتي سادتي المتابعين في ثقفني.

المساعدة المقطوعة

وكان يتم صرف المساعدة المقطوعة للمواطنين والرد على طلباتهم أولا بأول منذ فترة، وهذا ما توقف، حيث يوجد الكثير من الطلبات المقدمة منذ شهور بل ومنذ سنوات معلقة ولم يتم الرد عليها حتى الآن، وهذا ما يثير استياء آلاف المواطنين الذين قدموا عليها، حيث لم يتم الرد عليهم سواء بالقبول أو الرفض.

وبسبب هذا التأخير في عدم الرد على الطلبات، فقد المقدمين الأمل في الحصول عليها، ولكن لا داعي للقلق، حيث سنتعرف معكم في هذا المقال كيف تقومون بالاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة اذا نزلت في أي وقت بالقريب العاجل، وكيف يمكنكم التقديم على مساعدات أخرى، والتي أحدثها والتي سنتعرف عليها معكم بمبلغ 100 ألف فتابعوا معنا.

توقع صرف المساعدة المقطوعة

ونتوقع أن تعود المساعدة المقطوعة ويصدر قرارا بخصوصها في خلال العام القادم، حيث انتعش الاقتصاد السعودي وشهد نموا في خلال ال6 أشهر الماضية بشكل غير مسبوق، وهذا ما يعني أنه في حالة دراسة عودة المساعدة المقطوعة مرة أخرى، فهناك احتمال كبير لعودتها.

حيث يحتاج عودتها حدوث هذه الأشياء:

دراسة عودتها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يتم رفع الاقتراح إلى كبار المسؤولين في المملكة.

ثم يتم القبول أو الرفض، وفي حالة القبول سيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي، وهذا مثلما حدث مع المكرمة الملكية هذا العام.

الدعم الجديد بمبلغ 100 ألف ريال

وسنتابع معكم الخبر الذي انتظرتموه طويلا، حيث تم الإعلان بشكل رسمي في ملتقى سكني الذي حدث في شمال الرياض منذ أيام عن إطلاق باقات جديدة لدعم المواطنين المقدمين على دعم سكني بمبلغ مقطوع 100 ألف ريال غير مسترد.

ومعنى أن المبلغ غير مسترد أنه ليس قرضا مطالب المواطن بسداده، ويحصل عليها حين توقيع عقد التمويل العقاري مع منصة سكني، وقد تابعنا هذا الخبر بالتفصيل معكم في مقال باقات دعم سكني الجديدة 2022.

الاستعلام عن أسماء المستفيدين

ويمكنكم الاستعلام بكل سهولة ويسر في الموقع، وهذا في حالة اذا ظهرت النتائج في أي وقت، والتي في حال ظهورها سنكون أول من يعرفكم هنا في موقع ثقفني، وهذا عن طريق متابعة الخطوات التالية:

اذهب إلى صفحة الاستعلامات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa.

ثم أدخل رقم السجل المدني ورقم الطلب.

اكتب رمز التحقق من الاستخدام البشري.

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